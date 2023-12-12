"Решение уже есть": новый премьер Польши Туск сделал заявление по поводу блокады границы с Украиной

12 декабря 2023, 16:41
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Источник:

wprost.pl.

Польские перевозчики уже долгое время блокируют границу с Украиной. В Польше сообщили, что решение этому уже нашли.

Новоизбранный премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал ситуацию на украинско-польской границе. Он сказал, что министры его будущего правительства потратили немало часов, чтобы найти решение этой проблемы.

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Об интересах предпринимателей не заботились

Туск обвинил своих предшественников в халатности. Он подчеркнул, что они не думали об интересах польских предпринимателей и не принимали никаких мер по урегулированию ситуации.

Это суть деятельности государства — контролировать границу и заботиться об интересах предпринимателей,
– сказал Туск и добавил, что его предшественники не смогли этого сделать.

Решение, предложенное министрами будущего правительства Туска, должно учитывать интересы и польских предпринимателей, и Украины, которая воюет с Россией.

Премьер сообщил, что такое решение уже есть, но никаких подробностей он не поведал.

Отношение Туска к блокированию границы с Украиной

  • Дональд Туск, назначенный новым премьером Польши 11 декабря 2023 года, ранее уже критиковал своего предшественника Матеуша Моравецкого и правительство, которое он возглавлял. Туск заявил, что это может повлиять на украинско-польские отношения.
  • По состоянию на 12 декабря 2023 польские перевозчики блокируют границу с Украиной уже месяц. За это время в очередях оказались тысячи грузовиков. Также известно, что поляки пропускают несколько грузовиков в день, однако этого недостаточно для улучшения ситуации.
  • Вслед за поляками о блокировке границы заявили также и словаки. Они блокируют движение украинских грузовиков на единственном пункте пропуска, по которому они могут курсировать на их территорию. Речь идет о КПП "Ужгород – Вышне Немецкое".
Автор: Вікторія Кульженко