"Решение уже есть": новый премьер Польши Туск сделал заявление по поводу блокады границы с Украиной
Источник:wprost.pl.
Польские перевозчики уже долгое время блокируют границу с Украиной. В Польше сообщили, что решение этому уже нашли.
Новоизбранный премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал ситуацию на украинско-польской границе. Он сказал, что министры его будущего правительства потратили немало часов, чтобы найти решение этой проблемы.
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Об интересах предпринимателей не заботились
Туск обвинил своих предшественников в халатности. Он подчеркнул, что они не думали об интересах польских предпринимателей и не принимали никаких мер по урегулированию ситуации.
Это суть деятельности государства — контролировать границу и заботиться об интересах предпринимателей,
– сказал Туск и добавил, что его предшественники не смогли этого сделать.
Решение, предложенное министрами будущего правительства Туска, должно учитывать интересы и польских предпринимателей, и Украины, которая воюет с Россией.
Премьер сообщил, что такое решение уже есть, но никаких подробностей он не поведал.
Отношение Туска к блокированию границы с Украиной
- Дональд Туск, назначенный новым премьером Польши 11 декабря 2023 года, ранее уже критиковал своего предшественника Матеуша Моравецкого и правительство, которое он возглавлял. Туск заявил, что это может повлиять на украинско-польские отношения.
- По состоянию на 12 декабря 2023 польские перевозчики блокируют границу с Украиной уже месяц. За это время в очередях оказались тысячи грузовиков. Также известно, что поляки пропускают несколько грузовиков в день, однако этого недостаточно для улучшения ситуации.
- Вслед за поляками о блокировке границы заявили также и словаки. Они блокируют движение украинских грузовиков на единственном пункте пропуска, по которому они могут курсировать на их территорию. Речь идет о КПП "Ужгород – Вышне Немецкое".