Блокирование Харькова продолжают до 5 батальонно-тактических групп России
7 апреля 2022 , 19:48Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Россияне продолжают блокировать Харьков – город обстреливают из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.
Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 7 апреля.
Стоит внимания Россияне активизировались в направлении Северодонецка, – Генштаб ВСУ
В районе Харькова до 5 батальонных тактических групп врага продолжают блокировать город и обстреливать его из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов,
говорится в сообщении.
По данным Генштаба, оккупанты удерживают город Изюм и пытаются продолжить наступление в направлении Славянска и Барвенково.
Какая ситуация в направлении Харькова
- Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что войну за Харьков россияне проиграли.
- Наши защитники уничтожили до 80% мотострелковой роты врага в районе Харькова.
- 6 апреля поздно вечером россияне ракетами обстреляли Лозовскую общину в Харьковской области.
- Ранее жителям городов Барвенково и Лозовая Харьковской области рекомендовали эвакуироваться. В то же время, централизованной эвакуации из Харькова пока нет.