Подставляют Польшу под сапог россиян: Кулеба объяснил, что делать с фермерами, которые зовут Путина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал блокаду на украинско-польской границе. Он сказал, что польские власти официально извинились за фермеров, которые выбросили украинское зерно.

В то же время не стоит считать, будто все поляки поддерживают блокаду границы. С блокировщиками должна разобраться здоровая часть польского общества. Об этом Дмитрий Кулеба заявил в эфире телемарафона во время интервью.

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Что сказал Кулеба о ситуации с блокированием границы

Люди, которые рассыпают зерно, которые выходят там с какими-то лозунгами, призывают Путина, – очевидно, являются провокаторами,

– подчеркнул он.

Впрочем, участие в таких акциях принимает очень узкий круг радикально настроенных поляков. Поэтому обобщать нельзя.

В отношении фермера, который ездил с советским флагом на тракторе и звал Путина, возбуждено уголовное дело. Говоря о нем, глава украинского МИД провел параллель с теми людьми, которые звали Путина на Донбасс. Их расстреляли первыми, поэтому полякам стоит помнить историю.

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Польские фермеры открывают ворота врагу

Не надо им играть с этими историями "Путин, приди, порядок наведи". Потому что потом, когда российский сапог будет снова топтаться по польской земле, будет очень-очень горько и придется Польше платить страшную цену. Потому что сегодня украинский солдат воюет под Авдеевкой, под Бахмутом, на Юге – под Ореховым, под Работино, чтобы у поляков не было стрельбы, артиллерии и смертей,

– напомнил Дмитрий Кулеба.

Он подытожил, что когда кто-то решает ради политических целей поиграть с этой темой – то должен помнить, что Россия участвовала во всех разделах Польши.

"Сами поляки, здоровая часть польского общества должна решить проблему с этими людьми, которые подставляют Польшу и открывают ворота для россиян", – завершил министр.