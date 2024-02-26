Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Владимир Фесенко добавив, что быстрых решений в этом деле не существует. Украина единолично не может повлиять на ход событий на границе.
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Почему по всей Европе протестуют фермеры
Ситуация с протестами является сложной не только в Польше. Похожий конфликт мы видим во Франции, Германии и других европейских странах. Причиной этого является общее падение цен на аграрную продукцию, недовольство некоторыми решениями, в частности Еврокомиссии и национальных правительств.
Например, говорится о субсидиях на дизельное топливо или так называемый "зеленый курс", который имеет целью сделать европейский континент климатически нейтральным. Но все это сопровождается дополнительными проблемами и затратами для фермеров. В Польше объектом этих проблем стала украинская граница и вообще Украина.
Я разговаривал с некоторыми польскими журналистами и они сами удивляются, как вообще на пограничную, закрытую территорию могли попасть посторонние люди, еще и рассыпать зерно. Это просто хаос, поэтому возникает вопрос, кто контролирует границу – польские власти или фермеры,
– сказал Владимир Фесенко.
Решение проблемы надо искать не в Украине
Факт рассыпания украинского зерна политолог назвал преступлением. Особенно, если было уничтожено десятки тонн зерна. Это не только преступление, но и огромные убытки, которые кто-то должен компенсировать. Поэтому возникает все больше вопросов к польской власти и ее дееспособности.
К сожалению, в этом случае мы увидели слабость нынешнего польского правительства, внутреннюю политическую слабость. Это коалиционное правительство и они пытались просто "дотянуть" этот конфликт до местных выборов. В этом был интерес некоторых политических сил в правительстве,
– отметил политолог.
Сейчас мы видим, что агрессия усиливается, и это создает много проблем внутри самой Польши. Так что, остается единственный выход – искать компромиссы. Более того, целый ряд требований касаются не Украины, а Европейской комиссии. Она уже провела переговоры с польским правительством, вроде бы решения найдены, теперь надо ожидать их выполнения.
"Но если такой агрессивный шантаж продолжится, то это подрывает доверие со стороны Украины к нашему очень важному партнеру – Польше. Подрывает нормальные, дружеские отношения между польским и украинским народами и будет иметь негативные последствия для самой Польши", – сказал политолог.
Почему на эту ситуацию не реагируют другие страны
Зерно, которое рассыпали польские протестующие, направлялось в другие страны, в частности в Германию. То есть, логичной была бы реакция государств, которые должны были получить украинское зерно.
Также вопрос в том, почему не работает механизм Европейского Союза о едином, общем рынке, ведь сначала ЕС создавали именно на этой основе, а уже потом оформили как единое политическое сообщество.
На самом деле мы видим, что границы перекрывают. Это ненормально и с этим надо что-то делать. Я думаю, в первую очередь должны среагировать страны, в которые везли зерно. Пусть обращаются к организаторам протеста и требуют возмещения,
– отметил Фесенко.
Насколько известно, то говорится о действительно больших суммах возмещения, которые должны быть выплачены. Административно-правовая система Польши должна работать. В целом ситуация на границе стала приговором внутренней польской проблематике и проблематике внутри Европейского Союза.
Поляки блокируют границу: актуальные новости
- Польские фермеры блокировали движение не только грузовиков, но и легковых автомобилей и автобусов. В Госпогранслужбе Украины заявили, что так поляки превращают людей в заложников, ведь даже на собственных авто они не могут пересечь границу. Кроме этого, митингующие прибегали к вандализму на железной дороге, высыпая из вагонов зерно.
- Польские фермеры 26 февраля заблокировали один пункт пропуска на границе с Германией. Автомобилистам и пассажирам посоветовали обходить автобан A12. Кроме этого, 25 февраля в немецком городе Франкфур-на-Одере было заблокировано движение тракторов, фургонов и грузовиков. Немецкие фермеры также протестуют.
- Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что ответственность за ситуацию лежит на Европейской комиссии. По его словам, фермеры не поддерживают политику "зеленого курса", поэтому ее внедрение надо отсрочить. Также стоит пересмотреть подходы к сотрудничеству с Украиной.