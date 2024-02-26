Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Владимир Фесенко добавив, что быстрых решений в этом деле не существует. Украина единолично не может повлиять на ход событий на границе.

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Почему по всей Европе протестуют фермеры

Ситуация с протестами является сложной не только в Польше. Похожий конфликт мы видим во Франции, Германии и других европейских странах. Причиной этого является общее падение цен на аграрную продукцию, недовольство некоторыми решениями, в частности Еврокомиссии и национальных правительств.

Например, говорится о субсидиях на дизельное топливо или так называемый "зеленый курс", который имеет целью сделать европейский континент климатически нейтральным. Но все это сопровождается дополнительными проблемами и затратами для фермеров. В Польше объектом этих проблем стала украинская граница и вообще Украина.

Я разговаривал с некоторыми польскими журналистами и они сами удивляются, как вообще на пограничную, закрытую территорию могли попасть посторонние люди, еще и рассыпать зерно. Это просто хаос, поэтому возникает вопрос, кто контролирует границу – польские власти или фермеры,

– сказал Владимир Фесенко.

Решение проблемы надо искать не в Украине

Факт рассыпания украинского зерна политолог назвал преступлением. Особенно, если было уничтожено десятки тонн зерна. Это не только преступление, но и огромные убытки, которые кто-то должен компенсировать. Поэтому возникает все больше вопросов к польской власти и ее дееспособности.

К сожалению, в этом случае мы увидели слабость нынешнего польского правительства, внутреннюю политическую слабость. Это коалиционное правительство и они пытались просто "дотянуть" этот конфликт до местных выборов. В этом был интерес некоторых политических сил в правительстве,

– отметил политолог.

Сейчас мы видим, что агрессия усиливается, и это создает много проблем внутри самой Польши. Так что, остается единственный выход – искать компромиссы. Более того, целый ряд требований касаются не Украины, а Европейской комиссии. Она уже провела переговоры с польским правительством, вроде бы решения найдены, теперь надо ожидать их выполнения.

"Но если такой агрессивный шантаж продолжится, то это подрывает доверие со стороны Украины к нашему очень важному партнеру – Польше. Подрывает нормальные, дружеские отношения между польским и украинским народами и будет иметь негативные последствия для самой Польши", – сказал политолог.

Почему на эту ситуацию не реагируют другие страны

Зерно, которое рассыпали польские протестующие, направлялось в другие страны, в частности в Германию. То есть, логичной была бы реакция государств, которые должны были получить украинское зерно.

Также вопрос в том, почему не работает механизм Европейского Союза о едином, общем рынке, ведь сначала ЕС создавали именно на этой основе, а уже потом оформили как единое политическое сообщество.

На самом деле мы видим, что границы перекрывают. Это ненормально и с этим надо что-то делать. Я думаю, в первую очередь должны среагировать страны, в которые везли зерно. Пусть обращаются к организаторам протеста и требуют возмещения,

– отметил Фесенко.

Насколько известно, то говорится о действительно больших суммах возмещения, которые должны быть выплачены. Административно-правовая система Польши должна работать. В целом ситуация на границе стала приговором внутренней польской проблематике и проблематике внутри Европейского Союза.

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