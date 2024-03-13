Решение будет в течение нескольких недель, – глава комитета Сейма Польши о блокировании границы
Источник:Украинское радио
Польские протестующие продолжают блокировать границу с Украиной. Председатель комитета иностранных дел Сейма Польши Павел Коваль считает, что проблему удастся решить в течение нескольких недель.
Он отметил, что Европейский Союз уже имел за свою историю подобные случаи. Коваль отметил, что самое главное сейчас – это договориться.
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Решение будет вскоре
По мнению Павела Коваля, проблему с блокированием украинской границы польскими фермерами удастся решить уже вскоре.
Я думаю, что в течение нескольких недель это будет. И польское правительство, и украинское правительство должны объясниться, найти решение, чтобы могли продавать украинские товары, но также защитить несколько секторов польского производства,
– отметил он.
Председатель комитета Сейма отметил, что это дело сложное и важное, однако вряд ли можно назвать самым сложным – поэтому оно будет решено. Он отметил, что в истории Европейского Союза уже были десятки, а то и сотни таких кризисов, когда из-за открытия рынка надо было защитить какие-то сектора производства в какой-то стране. ЕС уже знает, как решать такие конфликты – нужно договариваться.
Павел Коваль добавил, если Польша хочет помочь Украине, она также должна получить помощь их фермерам. По мнению чиновника, в демократической стране это тоже связано
Блокирование границы: последние новости
- Председатель Совета международного общества польских предпринимателей в Украине Шимон Ващин отметил, что блокирование границы наносит вред не только украинскому бизнесу. За эти четыре месяца польские компании уже потеряли десятки миллионов долларов. Согласно опросам, эта сумма достигает 30 миллионов.
- Недавно польские фермеры снова заблокировали пункт пропуска "Корчова – Краковец". Таким образом забастовка коснулась всех КПП. В то же время движение пассажирского транспорта в обе стороны осуществляется беспрепятственно.
- В сети на днях появлялась информация, что поляки блокируют и пассажирские автобусы, однако впоследствии в ГПСУ отметили, что такой транспорт движется свободно. От польских пограничников не было официального подтверждения ускладеннення движения автобусов. Однако своими действиями на автодорогах протестующие действительно могут мешать проезду пассажирского транспорта.