Решение будет в течение нескольких недель, – глава комитета Сейма Польши о блокировании границы

Польские протестующие продолжают блокировать границу с Украиной. Председатель комитета иностранных дел Сейма Польши Павел Коваль считает, что проблему удастся решить в течение нескольких недель.

Он отметил, что Европейский Союз уже имел за свою историю подобные случаи. Коваль отметил, что самое главное сейчас – это договориться.

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Решение будет вскоре

По мнению Павела Коваля, проблему с блокированием украинской границы польскими фермерами удастся решить уже вскоре.

Я думаю, что в течение нескольких недель это будет. И польское правительство, и украинское правительство должны объясниться, найти решение, чтобы могли продавать украинские товары, но также защитить несколько секторов польского производства,

– отметил он.

Председатель комитета Сейма отметил, что это дело сложное и важное, однако вряд ли можно назвать самым сложным – поэтому оно будет решено. Он отметил, что в истории Европейского Союза уже были десятки, а то и сотни таких кризисов, когда из-за открытия рынка надо было защитить какие-то сектора производства в какой-то стране. ЕС уже знает, как решать такие конфликты – нужно договариваться.

Павел Коваль добавил, если Польша хочет помочь Украине, она также должна получить помощь их фермерам. По мнению чиновника, в демократической стране это тоже связано

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