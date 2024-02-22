В Польшу не пропустили ни одного грузовика, – Демченко о критической ситуации на границе

Польские фермеры заблокировали 6 направлений на границе с Украиной. Сейчас в очередях стоят почти 2500 грузовиков.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Он отметил, что самая сложная ситуация напротив пунктов пропуска "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец", передает 24 Канал.

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В Польшу в течение суток не пропустили ни одного грузовика

Демченко сообщил, что в последние дни существенно снизилось количество пересечений границы грузовиками. Сейчас в очередях стоят 2450 автомобилей, а за сутки пропустили всего 60 грузовиков на "Шегини" и 70 – на пункте пропуска "Ягодын".

Вместе с очередью имеем существенное снижение количества пересечений границы грузовиками за последние дни. Особенно критически это ощущается на пунктах пропуска "Ягодын" и "Шегини". По "Шегинях" за вчера границу пересекли всего 60 грузовиков, а на "Ягодыне" – 70 грузовиков пересекли границу на въезд в Украину, а в Польшу не пропустили ни одного,

– подчеркнул Демченко.

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