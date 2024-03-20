Масштабировали действия: польские фермеры ввели дополнительные ограничения на границе

Польские фермеры продолжают блокировать границу с Украиной. На одном из пунктов пропуска они вообще отказывались пропускать легковые автомобили.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, заметив, что, к сожалению, польские фермеры не прекращают блокировать границу. На разных пунктах пропуска они используют различные методы. В одних случаях идет осложнение движения, в других – полное блокирование движения.

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Что происходит на границе с Польшей

Как отметил Демченко, блокирование происходит в направлениях пунктов пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини". По состоянию на утро 20 марта совокупно на этих направлениях в очереди стояло около 850 грузовиков. Больше всего – в направлении "Ягодина".

Каждое направление блокируется по-разному. К примеру, через "Раву-Русскую" и "Ягодин" польские фермеры в последнее время не пропускают грузовики, которые едут из Украины в Польшу. Также по состоянию на утро 20 марта это происходило и в направлении "Шегини".

Затрудненное движение фиксировали в направлении въезда в Украину. Это – "Шегини" и "Ягодин". Через "Шегини" за минувшие сутки проехало только где-то 40 грузовых транспортных средств. По "Ягодину" – около 70. При этом "Ягодин" – крупнейшее инфраструктурное направление. Он может пропускать за сутки где-то 1400 грузовиков в обоих направлениях,

– сказал Демченко.

Сегодня же польские фермеры масштабировали действия в направлении "Шегини". Около 11 часов они заблокировали движение автобусов. Затем сказали, что будут пускать по одному автобусу раз в два часа в обоих направлениях. Впоследствии протестующие решили не пропускать ни грузовые средства, ни автобусы, ни легковые автомобили. Это якобы продлится до 20:00 20 марта.

Ситуация на границе с Польшей: коротко