Масштабировали действия: польские фермеры ввели дополнительные ограничения на границе
Польские фермеры продолжают блокировать границу с Украиной. На одном из пунктов пропуска они вообще отказывались пропускать легковые автомобили.
Об этом 24 Каналу рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, заметив, что, к сожалению, польские фермеры не прекращают блокировать границу. На разных пунктах пропуска они используют различные методы. В одних случаях идет осложнение движения, в других – полное блокирование движения.
Смотрите также По воле Кремля рассыпать зерно․ Какова роль России в блокировании границы польскими фермерами
Что происходит на границе с Польшей
Как отметил Демченко, блокирование происходит в направлениях пунктов пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини". По состоянию на утро 20 марта совокупно на этих направлениях в очереди стояло около 850 грузовиков. Больше всего – в направлении "Ягодина".
Каждое направление блокируется по-разному. К примеру, через "Раву-Русскую" и "Ягодин" польские фермеры в последнее время не пропускают грузовики, которые едут из Украины в Польшу. Также по состоянию на утро 20 марта это происходило и в направлении "Шегини".
Затрудненное движение фиксировали в направлении въезда в Украину. Это – "Шегини" и "Ягодин". Через "Шегини" за минувшие сутки проехало только где-то 40 грузовых транспортных средств. По "Ягодину" – около 70. При этом "Ягодин" – крупнейшее инфраструктурное направление. Он может пропускать за сутки где-то 1400 грузовиков в обоих направлениях,
– сказал Демченко.
Сегодня же польские фермеры масштабировали действия в направлении "Шегини". Около 11 часов они заблокировали движение автобусов. Затем сказали, что будут пускать по одному автобусу раз в два часа в обоих направлениях. Впоследствии протестующие решили не пропускать ни грузовые средства, ни автобусы, ни легковые автомобили. Это якобы продлится до 20:00 20 марта.
Ситуация на границе с Польшей: коротко
- Днем 20 марта польские фермеры полностью перекрыли КПП "Медика – Шегини" для пассажирского транспорта. Перед тем были сообщения о блокировании автобусов на этом КПП.
- Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков отреагировал на такие действия польских фермеров. Он отметил, что польские власти менее чем 10 дней назад обещали, что пассажирские автобусы будут пересекать границу без препятствий.
- В Укрзализныце прокомментировали блокаду границы. Там объяснили, что делать пассажирам, которые из-за действий польских фермеров не успевают на свой поезд.