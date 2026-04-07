У Путина есть панический страх, – экс-министр объяснил, что скрывается за странными действиями диктатора

В России все сильнее закручивают внутренние ограничения, а проблемы с интернетом уже начинают раздражать даже тех, кого война до сих пор не затрагивала напрямую. Для Кремля это выглядит как способ усилить контроль, но за такими шагами может стоять значительно более глубокий страх.

Бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко в эфире 24 Канала сказал, что странные действия Владимира Путина продиктованы паникой за собственную жизнь. Он объяснил, почему попытка еще сильнее закрыть Россию может ударить не только по обществу, но и по самому режиму.

Смотрите также "Мы перешли на новый уровень": что украинские военные делают в Ливии и как это повлияет на Россию

Последствия блокировки интернета в России

Огрызко объяснил, что попытки еще сильнее ограничить интернет в России не стоит воспринимать только как очередное закручивание гаек. За этими действиями он видит более глубокий мотив: Владимир Путин пытается максимально изолировать страну, потому что боится потерять контроль над ситуацией и над собственной безопасностью.

Напомним: в России начались протесты из-за блокировки интернета. Эксперты отмечают, что недовольство в стране растет, особенно в регионах, которые страдают от войны и ограничений, однако без лидера и четкой организации такие акции вряд ли смогут пошатнуть режим. В то же время серьезные проблемы для Кремля могут начаться не в Москве, а на периферии, если там вспыхнет локальный конфликт, который объединит людей сильнее, чем тема интернет-блокировок.

Такая логика для Кремля не нова, ведь в конце существования СССР власть так же пыталась закрыть страну от "пагубного влияния Запада", запрещала доступ к чужой информации и оставляла людям только ту картину мира, которую сама же и конструировала.

Главная вещь заключается в паническом страхе Путина за свою жизнь,

– подчеркнул Огрызко.

Сейчас эту же модель в Кремле пытаются перенести на современную Россию, хотя интернет давно стал не только источником информации, а частью экономики, работы, привычного общения и быта. Именно поэтому попытка превратить страну в закрытое пространство бьет значительно шире, чем это было в советское время, потому что затрагивает уже не только политический контроль, но и ежедневную жизнь миллионов людей.

Путин хочет превратить Россию в Северную Корею. Но это будет иметь для экономического состояния России катастрофические последствия,

– сказал дипломат.

Путина это, как он считает, не останавливает, потому что для него важнее еще сильнее закрыть страну, чем думать о последствиях для общества и экономики. Из-за этого странные на первый взгляд решения Кремля становятся вполне объяснимыми: страх за себя там давно перевешивает и здравый смысл, и реальное видение того, что происходит в стране.

Реакция молодежи в России на ограничение интернета

Проблема для Кремля еще и в том, что война для многих россиян до сих пор остается далекой, пока взрывы не приходят в их город. Именно поэтому прилеты по военным объектам или заводам не всегда вызывают у них такое раздражение, как вещи, которые ломают привычную повседневную жизнь.

Пока на голову не сыплется, у них войны нет. Чем быстрее и чем больше будет прилетать по разным Омсках, Томсках и дальше, тем быстрее ощущение того, что война не там, а здесь, оно придет,

– подчеркнул Огрызко.

Именно молодые россияне, которые привыкли жить в телефоне, переписываться, пересылать фото и быть постоянно на связи, острее всего реагируют на такие ограничения. Это раздражает их сильнее, чем многие другие вещи, потому что речь идет уже не о телевизионной картинке, а о личном комфорте и ощущении нормальной жизни. Поэтому часть молодых людей начинает еще острее отталкиваться от самой России, которая все больше закрывается и становится для них непригодной для жизни.

Сейчас Путин толкает эту часть, в основном молодую часть, к выходу из этой и так полудохлой России,

– сказал дипломат.

В итоге Кремль сам толкает Россию к еще более глубокому кризису. Ограничения, изоляция, давление на общество и попытка закрыть страну лишь усиливают внутреннее раздражение, бьют по экономике и выталкивают из страны тех, кто не хочет жить в такой реальности. Поэтому многие решения Путина, которые должны были бы укреплять его власть, на самом деле работают против самой России и играют на пользу Украине.

Что известно о последних изменениях в России и санкциях против врага?