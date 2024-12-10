Кому грозит блокировка карточек за нарушение воинского учета: объяснение адвоката

Мобилизация в Украине продлится как минимум до завершения военного положения, которое продлено до 7 февраля 2025 года. В этот период все военнообязанные мужчины должны соблюдать правила воинского учета.

Юрист Сергей Ланкин, представитель адвокатского объединения "Глоба и Глоба", объяснил, возможно ли блокирование банковских счетов военнообязанных граждан, информирует 24 Канал.

Смотрите также От повестки – до "полигона": как происходит процесс мобилизации в Украине пошагово

Блокировка счетов: когда и как это возможно

По словам Ланкина, автоматическая блокировка счетов в Украине пока не предусмотрена законом. Однако, если на человека составлено постановление ТЦК и СП о нарушении воинского учета, наложен штраф и открыто исполнительное производство, то Государственная исполнительная служба может инициировать "замораживание" счетов для взыскания штрафа.

"Замораживается" только сумма штрафа. Если на счету недостаточно средств, счет будет оставаться заблокированным, пока долг не будет погашен полностью. В своей практике юрист отмечает, что случаи блокировки счетов из-за нарушения воинского учета до сих пор не фиксировались.

Банки, которые могут блокировать счета

Государственная исполнительная служба обычно сотрудничает с крупными украинскими банками, такими как "ПриватБанк", "Ощадбанк" и "Укргазбанк". В случае сотрудничества банка с исполнителями блокировка может происходить автоматически. Если банк не имеет соответствующего соглашения, процесс усложняется и требует ручного выполнения, что может длиться до недели.

Юрист также отмечает, что блокировка не касается счетов для пенсионных или социальных выплат.

Могут ли блокировать счета за рубежом или родственникам уклонистов Блокировка счетов не распространяется на иностранные банки. В то же время счета в украинских банках, даже если владелец находится за рубежом, могут быть заморожены. Членам семей уклонистов это не грозит, поскольку ответственность за воинский учет является индивидуальной.

Обжалование блокировки счетов

Постановления ТЦК и действия исполнителей можно обжаловать в суде. В случае отмены постановления исполнительное производство прекращается. Блокировка счетов также может быть обжалована, если нарушен закон, например, заморожены средства сверх определенного объема (не более 20% дохода).

Как действовать при смене гражданства

Если гражданин Украины приобрел другое гражданство, правила воинского учета на него больше не распространяются, за исключением случаев, когда постановление ТЦК было выдано еще до смены гражданства. В таком случае счета в украинских банках могут быть заблокированы.

Законодательство четко предусматривает, что все украинцы с видом на жительство в другой стране должны соблюдать правила мобилизации, независимо от их места жительства.