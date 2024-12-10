Юрист Сергій Ланкін, представник адвокатського об'єднання "Глоба і Глоба", пояснив, чи можливе блокування банківських рахунків військовозобов'язаних громадян, інформує 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

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Блокування рахунків: коли і як це можливо

За словами Ланкіна, автоматичне блокування рахунків в Україні наразі не передбачене законом. Однак, якщо на людину складено постанову ТЦК і СП про порушення військового обліку, накладено штраф і відкрите виконавче провадження, то Державна виконавча служба може ініціювати "заморожування" рахунків для стягнення штрафу.

"Заморожується" лише сума штрафу. Якщо на рахунку недостатньо коштів, рахунок залишатиметься заблокованим, доки борг не буде погашено повністю. У своїй практиці юрист зазначає, що випадки блокування рахунків через порушення військового обліку досі не фіксувалися.

Банки, які можуть блокувати рахунки

Державна виконавча служба зазвичай співпрацює з великими українськими банками, такими як "ПриватБанк", "Ощадбанк" і "Укргазбанк". У разі співпраці банку з виконавцями блокування може відбуватися автоматично. Якщо банк не має відповідної угоди, процес ускладнюється і потребує ручного виконання, що може тривати до тижня.

Юрист також зазначає, що блокування не стосується рахунків для пенсійних або соціальних виплат.

Чи можуть блокувати рахунки за кордоном чи родичам ухильників Блокування рахунків не поширюється на іноземні банки. Водночас рахунки в українських банках, навіть якщо власник перебуває за кордоном, можуть бути заморожені. Членам сімей ухильників це не загрожує, оскільки відповідальність за військовий облік є індивідуальною.

Оскарження блокування рахунків

Постанови ТЦК і дії виконавців можна оскаржити в суді. У разі скасування постанови виконавче провадження припиняється. Блокування рахунків також може бути оскаржене, якщо порушено закон, наприклад, заморожено кошти понад визначений обсяг (не більше 20% доходу).

Як діяти при зміні громадянства

Якщо громадянин України набув іншого громадянства, правила військового обліку на нього більше не поширюються, за винятком випадків, коли постанова ТЦК була видана ще до зміни громадянства. У такому разі рахунки в українських банках можуть бути заблоковані.

Законодавство чітко передбачає, що всі українці з посвідкою на проживання в іншій країні повинні дотримуватися правил мобілізації, незалежно від їхнього місця проживання.