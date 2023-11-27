Механизмы есть: может ли ЕС наказать Польшу за блокирование границы

С 6 ноября польские митингующие блокируют украинско-польскую границу. Ситуация настолько накалилась, что Европейская комиссия готова наказать Польшу, если в ближайшее время проблему там не разрешат.

Политолог Андрей Винигирский в эфире 24 Канала заявил, что механизмы для наказания Польши за блокаду границы действительно есть. Однако есть также большие сомнения, действительно ли на такой шаг пойдут в ЕС.

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Могут ли наказать Польшу за забастовки

В Еврокомиссии намекают, что если Польша не решит вопрос блокирования границы, то Брюссель может начать уголовный процесс против страны.

Наказать могут: лишить права голоса, хотя этот механизм не так часто применяют. Его когда-то планировать использовать против Венгрии, устав от постоянного шантажа. Однако практика говорит о другом,

– подчеркнул Андрей Винигирский.

К сожалению, часто выбирая между наказанием и получением средств, Брюссель часто идет по использованию финансового ресурса и идет на уступки шантажа соответственно.

"По другим видам наказания – это вопрос времени. Это так же как ожидание украинской власти смены правительства (в Польше), мол, ситуация разрешится. Она, может и решится, но мы потеряем время. Время, в течение которого будет стагнировать наша экономика же касается и политики ЕС", – заметил политолог.

Другим способом является наказание из-за ограничения используемого финансирования. Однако, опять же, по примеру Венгрии можно сказать, что делают это достаточно не системно. Когда определенная конфликтная ситуация доходит до критической точки и приходит время голосования по ее решению, ЕС обычно не принимает нужные решения.

Андрей Винигирский о возможных наказаниях для Польши из-за блокирования границы: смотрите видео

"Намек на наказание – вряд ли пугает, и в конце концов, какую политическую элиту: "Право и Справедливость", Дуду или потенциальное правительство господина Туска? Это вопрос внутриполитических последствий", – заметил Винигирский.

Скорее всего, что с точки зрения украинской необходимости, Евросоюз скорее пойдет на оперативное решение проблемы, а не на стратегическое.

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