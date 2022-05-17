Блокпосты и активность военных: что сейчас происходит на границе Беларуси и Украины

Определенное напряжение на границе Беларуси и Украины до сих пор остается. Там до сих пор показывают свою активность белорусские военные.

Замечают определенные "изменения" и жители приграничья. Белорусы говорят, что заметили парапеты и блокпосты.

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Песок возили самосвалами

Житель белорусского Гомеля рассказал, что на трассе "Гомель – Чернигов" за 2 километра до границы с Украиной поставили БТРы и парапеты. Насыпали песка, возили его самосвалами.

По словам белоруса, также поставили блокпосты, построенные из бетонных блоков, которые можно проехать только "змейкой". У тех, кто едет в белорусские пограничные деревни, ГАИ проверяет документы.

По словам местного, один мужчина ехал в сторону Гомеля, у него проверили документы. Военные обозначили себя красным скотчем.

Танков у границы больше нет

По рассказам женщины из Лоевского района в нескольких местах возле сел Барщука и Прокисель недавно были замаскированы танки, то есть "прикопаны". Но теперь их уже нет – забрали.

Кроме того, мама белорусского военного отметила, что ее сын, служащий Слонимской механизированной бригады, больше месяца провел на границе с Украиной в ее составе. Теперь военные вернулись в пункт постоянной дислокации. Их заменили Силы специальных сделок.

Что говорят в генштабе Беларуси

По государственному телевидению первый заместитель начальника генштаба вооруженных сил Беларуси Игорь Кароль рассказывал белорусам о возможных угрозах со стороны Украины и НАТО. Мол, могут быть провокации на границе.

Тот пугал уже привычными и более похожими на Кремлевские нарративами. В Средиземном море и Балтии уже создана ударная группа крылатых ракет. А это не оружие для обороны, а для нападения. Их дальность может достичь и Беларуси.

Также рассказывал чиновник о якобы батальонных тактических группах на границе. А такого же еще никогда не было. Правда, отметил, что они якобы только на полигонах вблизи Беларуси. Но уже готовы, укомплектованы и могут действовать по назначению. Каким именно тот не уточнил.

Более того, чиновник из белорусского генштаба даже цифры назвал. Конечно, здесь американские контрбатарейные станции, как они любят повсюду видеть следы США. Мол, а Украина вообще "сосредоточила у границы с Беларусью около 10 тысяч военных в Ровно". Пугает, что они якобы вооружены до зубов и готовы на провокации.

Что известно о ситуации в Беларуси

Беларусь стала страной-участницей нападения на наше государство. Оттуда ушли вражеские войска, а с их полигонов Украину обстреливали. Довольно долго было предположение, что Лукашенко введет свою армию на нашу территорию. Этого не произошло, но угроза остается оттуда. Это подтверждает и наш Генштаб. Также могут быть ракетно-бомбовые удары.

После того как Беларусь покинули российские войска, которые там были, чтобы нападать на нас и выходили через эту территорию, там происходит разминирование. Осталось незначительное количество группировок, которые стоят вдоль границы и наносят Украине огневые поражения.

16 мая стало известно, что Беларусь развернула у украинских границ свои силы специальных операций, а также артиллерию и ракеты на полигонах на западе страны. В британской разведке отмечают, что наличие белорусской армии у границ не позволяет украинским военным полноценно развернуть свои силы для поддержки обороны Донбасса. Информацию о такой активности у границ также подтвердил наш Генштаб.

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