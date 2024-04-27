Работники ТЦК будут дежурить на блокпостах Львовской области
Источник:Твой город
Совет Обороны внес изменения в состав контрольно-пропускных пунктов. Отныне там будут работать работники территориальных центров комплектования (ТЦК).
Об этом сообщил руководитель аппарата Львовской ОГА Тарас Грень. Однако, по его словам, изменения коснулись не всех пунктов пропуска.
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ТЦК на блокпостах
Тарас Грень сообщил, что согласно решению Совета Обороны 25 апреля во Львовской области внесли изменения в состав контрольно-пропускных пунктов. Теперь там будут работать два представителя Национальной полиции и два представителя РТЦК и СП.
Сообщается, что сейчас в области обустроено семь внутренних блокпостов, на которых работают правоохранители и проводят контрдиверсионные мероприятия. Однако решение Совета Обороны не касается пограничных контрольно-пропускных пунктов, которых в области есть семь. Увеличение численности работников там не планируется.
Мобилизация в Украине
- С 4 мая в Украине отменят статус "ограниченно годный". Зато статус "годных", поделят на 4 категории. То есть будут полностью пригодны, пригодны к службе в высшем военном учебном заведении (ВУЗе), в ТЦК и СП, частях обеспечения, учреждениях, организациях, или же пригодны по отдельным специальностям или для выполнения специфических задач.
- Также на днях МИД приказал дипломатическим ведомствам приостановить консульские услуги для военнообязанных мужчин за рубежом. В связи с принятием нового закона о мобилизации, работа таких учреждений требует уточнения. Сейчас мужчины могут только оформить удостоверение на возвращение в Украину.
- Владимир Зеленский на встрече "Рамштайн" сообщил, что Украина формирует новые бригады. Президент подчеркнул, что даже лучшие бойцы не могут изменить ход войны без достаточного количества оружия. Поэтому, нашему государству срочно нужно дополнительное вооружение.