Первые БМП Bradley уже в Украине, – Пентагон

Часть бронированных машин М2 Bradley уже прибыла в Украину и участвует в боевых действиях. Об их передаче США сообщили в январе.

Эту информацию во вторник, 18 апреля, изданию The War Zone подтвердил представитель Пентагона Чарли Дитц.

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Первые БМП Bradley уже на поле боя

"Да, мы можем подтвердить, что часть Bradley прибыла", – сообщил чиновник.

Это первое официальное подтверждение американской стороной прибытия этих БМП в Украину. Перед этим в соцсетях появились первые фото этой техники, которая, как утверждалось, участвует в боях в Украине.

Напомним, что в понедельник фотографию с Bradley опубликовал и официальный аккаунт Министерства обороны Украины.



Часть БМП Bradley уже прибыла в Украину / Скриншот​

Когда и сколько единиц передали

Отметим, что в Пентагоне не уточнили, когда БМП Bradley прибыли в Украину. Также там не отметили, сколько единиц прибыло в Украину. Напомним, что всего США пообещали Украине 113 машин.

Bradley – боевая бронированная машина, перевозящая пехоту в зоне боевых действий и ведущая вспомогательный огонь.

Также The War Zone отмечает, что американские военные обучают украинский персонал руководить и обслуживать БМП Bradley на немецком полигоне Графенвер в Германии, по меньшей мере, с февраля этого года.

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