Надежный зверь и лучше Bradley: как шведские БМП CV-90 помогут бойцам ВСУ на фронте

Украина и Швеция согласовали совместное изготовление и ремонт БМП CV-90, которые так нужны военным на фронте. Первая произведенная в Украине машина должна появиться как можно скорее – именно на этом настаивал президент Зеленский.

Президент рассказал, что во время его поездки на передовую украинские военные очень хвалили шведские БМП. 24 Канал рассказывает, что это за машина и почему массовое ее производство пригодится Украине.

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Что известно о БМП CV-90

CV – это сокращение от английского Combat Vehicle (боевая машина), шведский вариант – Stridsfordon. Выпускается с начала 90-х.

CV-90 – большая семья БМП, сейчас фактически превратившаяся в легкий танк, последние модификации весят примерно 37 тонн. Кстати, столько же весил, например, советский танк Т-64.

Испытание CV90: смотрите видео

Прозвучавшие в Швеции слова не были простой декларацией, а реальным планом действий. Фактически они финализировали процесс, который растянулся на несколько месяцев.

Контуры будущего соглашения стали известны 15 июня 2023 года, когда на заседании в формате "Рамштайн" Украина, Чехия и Словакия подписали меморандум по закупке шведских БМП CV-90 с частичной локализацией производства и обслуживанием этой техники.

Тогда же стало известно, что Украина заинтересована в закупке сразу 1 000 единиц, что сделает нашу армию крупнейшим оператором этих машин в мире (всего почти за 30 лет было изготовлено 1170 БМП CV-90).



Украинские военные овладевают шведскими БМП CV-90 / фото Försvarsmakten

Впоследствии появилась информация о планах Швеции наладить производство CV-90 в Украине. В конце концов, президент Зеленский после встречи с королем Швеции, премьером и местными парламентариями объявил, что соглашение формализовано. Впрочем, есть еще один нюанс.

Оружейная ІКЕА: кто производит шведские БМП

Производством БМП CV90 занимается компания Hägglunds – это фактически шведское подразделение британского оборонного гиганта BAE Systems. Этот концерн еще в мае 2023 объявил о том, что открывает офис в Украине и запустит здесь собственное производство.

Кроме CV90, BAE Systems имеет в портфолио танк Challenger 2, БМП Bradley, гаубицы M777, M109A7 и Archer, БТР M113 и AMPV, самолет Eurofighter и ракеты Storm Shadow.Все это, кроме Eurofighter, уже работает в Украине, а вскоре это оружие может получить и отметку "сделано в Украине". Таким образом договоренности, достигнутые Зеленским в Стокгольме, могут являться частью еще больших глобальных договоренностей.

Возможно, российский удар по шведскому заводу по производству подшипников SKF в Луцке, в результате которого погибли три человека, был реакцией оккупантов на развертывание именно этих процессов. Такой себе предосторожностью.

Впрочем, явно неудачной, ведь через несколько часов после атаки шведы объявили о новом оборонном пакете помощи Украине на 270 миллионов долларов, а также о производстве CV-90 в Украине.

Шведский премьер Ульф Кристерссон тестирует CV-90 / фото минобороны Швеции

Летом 2023 года Швеция не без помощи Украины, которая присоединилась к уговорам Турции, стала наконец членом НАТО, а потому может уже не бояться российских угроз и делать все необходимое для защиты мира в Европе. Речь идет о создании заводов по производству техники в Украине.

Еще одной важной задачей является их защита. Усиление украинского ПВО – сейчас одна из главных задач "Рамштайна-15", поэтому есть надежды на решение вопроса в комплексе.

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Особенно важна для Украины технологичность CV-90. Впрочем, несмотря на сложную начинку, шведы имеют готовые и проверенные решения. Важно, что в Швеции умеют производить эту технику быстро, также быстро они могут разворачивать производство. Таким образом, от первых деклараций и официальных соглашений может пройти относительно незначительное время, когда с конвейера сойдут первые уже украинские CV-90.

Для Украины это критично.

CV-90 MkIV – основные характеристики

производство – Швеция,

Швеция, Приблизительная стоимость – от 10,1 миллиона долларов до 12,1 миллиона долларов (подсчеты Defence Express по данным контрактов конца 2022 года между Словакией, Чехией и Швецией)

двигатель – Scania,

Scania, мощность – 1 000 лошадиных сил,

1 000 лошадиных сил, масса – 37 тонн,

37 тонн, пушка – 35 миллиметров (на модели 9040, которые сейчас действуют в Украине, стоит 40-миллиметровая пушка L70 от компании Bofors; эффективная дальность ведения огня до 3000 метров, а темп ее стрельбы составляет 240 – 300 выстрелов в минуту),

35 миллиметров (на модели 9040, которые сейчас действуют в Украине, стоит 40-миллиметровая пушка L70 от компании Bofors; эффективная дальность ведения огня до 3000 метров, а темп ее стрельбы составляет 240 – 300 выстрелов в минуту), миномет – 120 миллиметров,

120 миллиметров, бронезащита – от 30-миллиметровых снарядов в передней проекции, в круговой проекции – 14,5-миллиметров,

от 30-миллиметровых снарядов в передней проекции, в круговой проекции – 14,5-миллиметров, дополнительная защита – модульные навесные элементы композитной брони, а также комплексы активной защиты плюс система маскировка Barracuda (защита от тепловизоров и радаров),

модульные навесные элементы композитной брони, а также комплексы активной защиты плюс система максимальная скорость – 70 километров в час,

70 километров в час, запас хода – 320 километров (по бездорожью), 900 километров (по шоссе),

320 километров (по бездорожью), 900 километров (по шоссе), высота – 2,8 метра,

2,8 метра, длина – 6,8 метра,

6,8 метра, ширина – 3,2 метра,

3,2 метра, экипаж – 3 человека (командир, водитель, стрелок),

3 человека (командир, водитель, стрелок), десант – 8 человек.



Шведские БМП нужны на фронте / фото минобороны Швеции

Чем CV-90 отличается от Bradley и российских БМП

Прямыми аналогами CV-90 являются американские Bradley, а также немецкая Puma. Последняя – очень мощная, но и дороже в три раза.

Если сравнивать с М2 Bradley, то шведская БМП по некоторым параметрам может даже дать фору американскому аналогу.



M2 Bradley в украинском камуфляже

Если говорить о враге, то это старые советские БМП-2.

Россияне упорно называют еще БМП-3, "Курганец-25" и Т-15, но "тройки" у оккупантов уже фактически закончились, а "Курганец-25" и созданная на базе "Арматы" Т-15 даже еще не начинались.

Ужасная Т-15, которой россияне так гордились на оружейных выставках, на войну даже не доехала. Не спешит туда и "звезда" выставки российского оружейного позора "Армия-2023" – "Курганец-25".



Т-15 визуально напоминает имперские космические транспорты из "Звездных войн" и, как и они, остается лишь фантазией создателей / фото росСМИ

Таким образом, основная БМП оккупантов – это именно 15-тонная БМП-2, которая очень уязвима буквально для всего (от автоматной пули до мины) и фактически является гробом на колесах, но с эффектом плавучести.

В то же время, что самое важное, западные БМП выполняют задачу сохранить жизнь тем, кто внутри, что и демонстрируют на поле боя.

Какую модификацию может получить Украина

Какую именно модификацию CV-90 будут производить в Украине, неизвестно. У БМП сейчас 5 поколений, классификация идет с нулевого.

Новейшее, 5-е поколение (фактически шестое), уже в разработке и должно появиться в шведской армии в ближайшие годы. Для Украины это означает, что несколько сотен машин могут передать для борьбы с россиянами.

Сейчас самым актуальным изделием является CV90 MkIV. Это очень технологичная машина, использующая систему дополненной реальности iFighting, а также другие электронные системы, позволяющие выиграть дополнительные секунды и быть эффективнее врага.

Проверено в Украине: как шведские БМП будут защищать жизнь наших военных

Любая техника на войне – это расходный материал, задачей которого является не только выполнение боевых задач, но и защита жизни военных. БМП CV-90 с этими задачами справятся на отлично, что уже доказали на поле боя в Украине.

Обучение украинцев на CV-90 в Швеции / фото Försvarsmakten

50 первых шведских БМП в модификации CV-9040C с лета сражаются против россиян и продемонстрировали свою эффективность и надежность.

У этих машин уже есть боевой опыт – они побывали в Либерии и Афганистане.

О передаче CV-90 было объявлено в январе 2023, с марта по конец мая украинцы в Швеции проходили обучение и боевое согласование на CV-90. В июне машины прибыли в Украину и начали выполнять боевые задачи уже в следующем месяце.

Бойцы талантливы и невероятно амбициозны. Прежде всего, они хорошо владеют механикой. Они еще привыкают к передовым технологиям, но быстро учатся. Каждый хочет учиться и каждый хочет сделать все возможное. Это хорошо видно, даже когда они устали и долго, тяжело работали,

– шведский инструктор по имени Мартин рассказывает о своих впечатлениях от работы с украинскими военными.

В условиях контрнаступления, когда необходимо максимально безопасно доставить штурмовиков из пункта А в пункт Б, а также провести эвакуацию или подвезти резервы, CV-90 проявили себя с наилучшей стороны. Производство в Украине вместе с помощью международных партнеров однозначно усилит обороноспособность ВСУ.