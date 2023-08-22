Надежный зверь и лучше Bradley: как шведские БМП CV-90 помогут бойцам ВСУ на фронте
Украина и Швеция согласовали совместное изготовление и ремонт БМП CV-90, которые так нужны военным на фронте. Первая произведенная в Украине машина должна появиться как можно скорее – именно на этом настаивал президент Зеленский.
Президент рассказал, что во время его поездки на передовую украинские военные очень хвалили шведские БМП. 24 Канал рассказывает, что это за машина и почему массовое ее производство пригодится Украине.
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Что известно о БМП CV-90
CV – это сокращение от английского Combat Vehicle (боевая машина), шведский вариант – Stridsfordon. Выпускается с начала 90-х.
CV-90 – большая семья БМП, сейчас фактически превратившаяся в легкий танк, последние модификации весят примерно 37 тонн. Кстати, столько же весил, например, советский танк Т-64.
Испытание CV90: смотрите видео
Прозвучавшие в Швеции слова не были простой декларацией, а реальным планом действий. Фактически они финализировали процесс, который растянулся на несколько месяцев.
Контуры будущего соглашения стали известны 15 июня 2023 года, когда на заседании в формате "Рамштайн" Украина, Чехия и Словакия подписали меморандум по закупке шведских БМП CV-90 с частичной локализацией производства и обслуживанием этой техники.
Тогда же стало известно, что Украина заинтересована в закупке сразу 1 000 единиц, что сделает нашу армию крупнейшим оператором этих машин в мире (всего почти за 30 лет было изготовлено 1170 БМП CV-90).
Украинские военные овладевают шведскими БМП CV-90 / фото Försvarsmakten
Впоследствии появилась информация о планах Швеции наладить производство CV-90 в Украине. В конце концов, президент Зеленский после встречи с королем Швеции, премьером и местными парламентариями объявил, что соглашение формализовано. Впрочем, есть еще один нюанс.
Оружейная ІКЕА: кто производит шведские БМП
Производством БМП CV90 занимается компания Hägglunds – это фактически шведское подразделение британского оборонного гиганта BAE Systems. Этот концерн еще в мае 2023 объявил о том, что открывает офис в Украине и запустит здесь собственное производство.
Все это, кроме Eurofighter, уже работает в Украине, а вскоре это оружие может получить и отметку "сделано в Украине". Таким образом договоренности, достигнутые Зеленским в Стокгольме, могут являться частью еще больших глобальных договоренностей.
Возможно, российский удар по шведскому заводу по производству подшипников SKF в Луцке, в результате которого погибли три человека, был реакцией оккупантов на развертывание именно этих процессов. Такой себе предосторожностью.
Впрочем, явно неудачной, ведь через несколько часов после атаки шведы объявили о новом оборонном пакете помощи Украине на 270 миллионов долларов, а также о производстве CV-90 в Украине.
Летом 2023 года Швеция не без помощи Украины, которая присоединилась к уговорам Турции, стала наконец членом НАТО, а потому может уже не бояться российских угроз и делать все необходимое для защиты мира в Европе. Речь идет о создании заводов по производству техники в Украине.
Еще одной важной задачей является их защита. Усиление украинского ПВО – сейчас одна из главных задач "Рамштайна-15", поэтому есть надежды на решение вопроса в комплексе.
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Особенно важна для Украины технологичность CV-90. Впрочем, несмотря на сложную начинку, шведы имеют готовые и проверенные решения. Важно, что в Швеции умеют производить эту технику быстро, также быстро они могут разворачивать производство. Таким образом, от первых деклараций и официальных соглашений может пройти относительно незначительное время, когда с конвейера сойдут первые уже украинские CV-90.
Для Украины это критично.
CV-90 MkIV – основные характеристики
- производство – Швеция,
- Приблизительная стоимость – от 10,1 миллиона долларов до 12,1 миллиона долларов (подсчеты Defence Express по данным контрактов конца 2022 года между Словакией, Чехией и Швецией)
- двигатель – Scania,
- мощность – 1 000 лошадиных сил,
- масса – 37 тонн,
- пушка – 35 миллиметров (на модели 9040, которые сейчас действуют в Украине, стоит 40-миллиметровая пушка L70 от компании Bofors; эффективная дальность ведения огня до 3000 метров, а темп ее стрельбы составляет 240 – 300 выстрелов в минуту),
- миномет – 120 миллиметров,
- бронезащита – от 30-миллиметровых снарядов в передней проекции, в круговой проекции – 14,5-миллиметров,
- дополнительная защита – модульные навесные элементы композитной брони, а также комплексы активной защиты плюс система маскировка Barracuda (защита от тепловизоров и радаров),
- максимальная скорость – 70 километров в час,
- запас хода – 320 километров (по бездорожью), 900 километров (по шоссе),
- высота – 2,8 метра,
- длина – 6,8 метра,
- ширина – 3,2 метра,
- экипаж – 3 человека (командир, водитель, стрелок),
- десант – 8 человек.
Шведские БМП нужны на фронте / фото минобороны Швеции
Чем CV-90 отличается от Bradley и российских БМП
Прямыми аналогами CV-90 являются американские Bradley, а также немецкая Puma. Последняя – очень мощная, но и дороже в три раза.
Если сравнивать с М2 Bradley, то шведская БМП по некоторым параметрам может даже дать фору американскому аналогу.
M2 Bradley в украинском камуфляже
Если говорить о враге, то это старые советские БМП-2.
- Россияне упорно называют еще БМП-3, "Курганец-25" и Т-15, но "тройки" у оккупантов уже фактически закончились, а "Курганец-25" и созданная на базе "Арматы" Т-15 даже еще не начинались.
- Ужасная Т-15, которой россияне так гордились на оружейных выставках, на войну даже не доехала. Не спешит туда и "звезда" выставки российского оружейного позора "Армия-2023" – "Курганец-25".
Т-15 визуально напоминает имперские космические транспорты из "Звездных войн" и, как и они, остается лишь фантазией создателей / фото росСМИ
Таким образом, основная БМП оккупантов – это именно 15-тонная БМП-2, которая очень уязвима буквально для всего (от автоматной пули до мины) и фактически является гробом на колесах, но с эффектом плавучести.
В то же время, что самое важное, западные БМП выполняют задачу сохранить жизнь тем, кто внутри, что и демонстрируют на поле боя.
Какую модификацию может получить Украина
Какую именно модификацию CV-90 будут производить в Украине, неизвестно. У БМП сейчас 5 поколений, классификация идет с нулевого.
Новейшее, 5-е поколение (фактически шестое), уже в разработке и должно появиться в шведской армии в ближайшие годы. Для Украины это означает, что несколько сотен машин могут передать для борьбы с россиянами.
Сейчас самым актуальным изделием является CV90 MkIV. Это очень технологичная машина, использующая систему дополненной реальности iFighting, а также другие электронные системы, позволяющие выиграть дополнительные секунды и быть эффективнее врага.
Проверено в Украине: как шведские БМП будут защищать жизнь наших военных
Любая техника на войне – это расходный материал, задачей которого является не только выполнение боевых задач, но и защита жизни военных. БМП CV-90 с этими задачами справятся на отлично, что уже доказали на поле боя в Украине.
- 50 первых шведских БМП в модификации CV-9040C с лета сражаются против россиян и продемонстрировали свою эффективность и надежность.
- У этих машин уже есть боевой опыт – они побывали в Либерии и Афганистане.
О передаче CV-90 было объявлено в январе 2023, с марта по конец мая украинцы в Швеции проходили обучение и боевое согласование на CV-90. В июне машины прибыли в Украину и начали выполнять боевые задачи уже в следующем месяце.
Бойцы талантливы и невероятно амбициозны. Прежде всего, они хорошо владеют механикой. Они еще привыкают к передовым технологиям, но быстро учатся. Каждый хочет учиться и каждый хочет сделать все возможное. Это хорошо видно, даже когда они устали и долго, тяжело работали,
– шведский инструктор по имени Мартин рассказывает о своих впечатлениях от работы с украинскими военными.
В условиях контрнаступления, когда необходимо максимально безопасно доставить штурмовиков из пункта А в пункт Б, а также провести эвакуацию или подвезти резервы, CV-90 проявили себя с наилучшей стороны. Производство в Украине вместе с помощью международных партнеров однозначно усилит обороноспособность ВСУ.