Бутылкой из-под пива по голове: в Нидерландах побили политика Боде, имеющего связи с Россией

На лидера пророссийской партии Нидерландов "Форум за демократию" нападают уже второй раз за месяц. Впервые ему прилетело по голове зонтиком, а теперь вот бутылкой из-под алкогольного напитка.

Нападение на политика произошло 20 ноября вечером в пабе в Гронингене. Там Тьерри Боде вместе с однопартийцами находился на предвыборном мероприятии.

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Боде госпитализировали

Партиец разговаривал с товарищами и смеялся, когда вдруг к нему подошел незнакомец и ударил бутылкой по затылку, а также возле глаза. Злоумышленника немедленно задержали, а Боде спешно вывели из заведения. Впоследствии стало известно, что его госпитализировали в одну из больниц Гронингена.

: "Форум по демократии" – небольшая оппозиционная партия, представленная в нижней палате парламента Нидерландов пятью депутатами и только одним в Сенате. Лидер партии Боде был инициатором кампании против соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. Политик также имеет связи с Россией

Пока мотивы нападения остаются неизвестными. Премьер Нидерландов Марк Рютте, а также ряд ведущих политиков страны назвали этот инцидент "неприемлемым".

Следует отметить, что в начале месяца лидера "Форума за демократию" уже били по голове. В тот раз Боде ударили зонтиком, когда он посещал Гентский университет. Политик получил легкое сотрясение мозга и был вынужден отложить на несколько дней предвыборную кампанию.

Пророссийскому политику Боде "прилетело": видео Rechts Dagblad

Нидерланды предоставят Украине дополнительные 2 миллиарда евро военной помощи

В бюджете на 2024 год Нидерланды заложили миллиарды средств, которые должны пойти на покупку боеприпасов для Украины, а также систем ПВО. Кроме того, страна заявила о намерении продолжить обучение украинских военных в следующем году.