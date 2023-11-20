Напад на політика стався 20 листопада увечері у пабі в Гронінгені. Там Тьєррі Боде разом із однопартійцями перебував на передвиборному заході.

Дивіться також Нідерланди виділять мільярди "військових" коштів для України у 2024 році: на що вони підуть

Боде ушпиталили

Партієць саме розмовляв із товаришами та сміявся, коли раптом до нього підійшов незнайомець і вдарив пляшкою по потилиці, а також біля ока. Зловмисника негайно затримали, а Боде поспіхом вивели із закладу. Згодом стало відомо, що його госпіталізували до однієї з лікарень Гронінгена.

Довідка: "Форум за демократією" – невелика опозиційна партія, представлена у нижній палаті парламенту Нідерландів п'ятьма депутатами та лише одним у Сенаті. Сам лідер партії Боде був ініціатором кампанії проти угоди про асоціацію між ЄС і Україною. Політик також має зв'язки з Росією.

Наразі мотиви нападу залишаються невідомі. Прем'єр Нідерландів Марк Рютте, а також низка провідних політиків країни назвали цей інцидент "неприйнятним".

Варто зазначити, що на початку місяця лідера "Форуму за демократію" вже били по голові. Того разу Боде вдарили парасолькою, коли він відвідував Гентський університет. Політик отримав легкий струс мозку і був змушений відкласти на кілька днів передвиборчу кампанію.

Проросійському політику Боде "прилетіло": відео Rechts Dagblad

Нідерланди нададуть Україні додаткові 2 мільярди євро військової допомоги

У бюджеті на 2024 рік Нідерланди заклали мільярди коштів, які мають піти на закупівлю боєприпасів для України, а також систем ППО. Крім того, країна заявила про намір продовжити навчання українських військових у наступному році.