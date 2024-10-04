"Голову фактически переехал танк": воин "Жук" рассказал историю своего тяжелого ранения

Боец "Азова" с позывным "Жук" получил тяжелое ранение еще в 2015 году во время Широкинской операции. Тогда автомобиль, в котором был военный, переехал российский танк.

Историю бойца рассказали в Патронатной службе "Ангелы". Отмечается, что именно благодаря их работе удалось спасти и максимально восстановить здоровье военного.

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Россияне на танке переехали автомобиль военного

По словам "Жука", в тот день россияне, вероятно, заблудились и ездили на танке Т-72 по Широкино. Оккупанты раздавливали все автомобили, что попадались на их пути. В одном из таких автомобилей и находился боец на тот момент полка "Азов".

Я был в сознании, ведь в тот момент я подумал, что я под танком между двумя гусеницами, было такое ощущение. Потом я "отъехал", меня вытащили из автомобиля, ребята подбежали и начали эвакуировать меня. Где-то через две минуты меня уже вывозили на L200, которая сломалась. Затем меня "перезагружали" с одной L200 в другую, а потом я попал в больницу скорой помощи города Мариуполь,

– поделился военный.

В "Ангелах" рассказали, что почти 10 лет назад медицинская система не была настолько открытой и доступной для военнослужащих по сравнению с периодом полномасштабной войны. К счастью, "Жука" удалось спасти.

Сейчас военный продолжает служить в составе 3-й отдельной штурмовой бригады и успешно выполняет поставленные задачи.