Історію бійця розповіли в Патронатній службі "Янголи". Зазначається, що саме завдяки їхній роботі вдалося врятувати і максимально відновити здоров'я військового.

Читайте також Військовий, який втратив на війні ногу та переніс майже 40 операцій, вперше став батьком

Росіяни на танку переїхали автомобіль військового

За словами "Жука", в той день росіяни, ймовірно, заблукали та їздили на танку Т-72 по Широкиному. Окупанти розчавлювали всі автомобілі, що траплялися на їхньому шляху. В одному з таких автомобілів і перебував боєць на той момент полку "Азов".

Я був у свідомості, адже в той момент я подумав, що я під танком між двома гусеницями, було таке відчуття. Потім я "від'їхав", мене витягнули з автомобіля, хлопці підбігли та почали евакуйовувати мене. Десь через дві хвилини мене вже вивозили на L200, яка зламалася. Потім мене "перезагружали" з однієї L200 в іншу, а потім я потрапив у лікарню швидкої допомоги міста Маріуполь,

– поділився військовий.

В "Янголах" розповіли, що майже 10 років тому медична система не була настільки відкритою та доступною для військовослужбовців у порівнянні з періодом повномасштабної війни. На щастя, "Жука" вдалося врятувати.

Зараз військовий продовжує служити у складі 3-ї окремої штурмової бригади та успішно виконує поставлені завдання.