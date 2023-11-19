Хочу отомстить за племянника и товарища, погибших под Купянском, – боец бригады "Лють"

"Уж" штурмовик, а также один из самых опытных бойцов "Сафари". Защитник участвовал в трех боевых операциях, а также спас жизнь троих своих собратьев.

А еще он практически целый час балансировал на грани жизни и смерти. В настоящее время военный имеет четкую цель. Он больше всего хочет отомстить врагу за племянника и товарища, отдавших свою жизнь в боях под Купянском. Историей "Ужа" поделились в Нацполиции.

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"Уж" – боец бригады "Лють"

Известно, что защитнику 45 лет, из которых более 20 он проработал в правоохранительных органах на родной для себя Волыни. А в начале 2023 года он решил отправиться на фронт. Мужчина стал частью полка "Сафари" бригады "Лють".

"Уж" за время службы принял участие в трех боевых операциях. Также защитник спас жизнь трем своим собратьям. Сами же боевые товарищи говорят, что боец почти целый час балансировал между жизнью и смертью.

Наверное, самой опасной была операция под Курдюмовкой. Тогда мне пришлось эвакуировать с поля боя боевого товарища "Коржика". По словам собратьев, я полтора часа был без сознания после того, как за нами прилетел вражеский СПГ (станковый противотанковый гранатомет – 24 Канал). К счастью, я пришел в себя и принялся за дело,

– говорит "Уж".

По его словам, эвакуация "Коржика" бойцу показалась вечностью. Он говорит, что шли защитники в сопровождении артиллерии и дронов врага, пытавшихся ликвидировать наших военных. Также с поля боя ему удалось вывести еще двух раненых военных ВСУ.

Стремится отомстить врагу

Обратим внимание, что Нацполиция призывает вступить в штурмовую бригаду "Лють". Переходите по ссылке, чтобы узнать детали.

"Уж" объяснил, почему выбрал такой позывной. По словам полицейского, он просто очень любит змей.

А наибольшей мотивацией на фронте для него остается месть за дорогих для него людей.

Стараюсь отомстить за племянника, погибшего в октябре прошлого года под Купянском, и за товарища, которого также убили под Купянском,

– отметил боец.

На "Ужа" дома ожидают родители, жена, а также трое сыновей. Боец добавил, что ради них, а также в память о погибшем племяннике он пошел на фронт.

Полицейский поделился планами после победы. Он стремится приобрести мотоцикл "Круизер" и ездить к своим собратьям в разные уголки нашей страны. А еще он мечтает посетить украинский Крым. На полуострове он проходил срочную службу. Среди планов "Ужа" также купание в Керченском проливе.