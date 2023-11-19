А ще він практично цілу годину балансував на межі життя та смерті. Нині ж військовий має чітку мету. Він понад усе хоче помститися ворогові за племінника та товариша, котрі віддали свої життя у боях під Куп'янськом. Історією "Вужа" поділилися у Нацполіції.
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"Вуж" – боєць бригади "Лють"
Відомо, що захисникові 45 років, з яких понад 20 він пропрацював у правоохоронних органах на рідній для себе Волині. А на початку 2023 року він вирішив податися на фронт. Чоловік став частиною полку "Сафарі" бригади "Лють".
"Вуж" за час служби взяв участь у трьох бойових операціях. Також захисник врятував життя трьом своїм побратимам. Самі ж бойові товариші кажуть, що боєць упродовж майже цілої години балансував між життям і смертю.
Напевно, найнебезпечнішою була операція під Курдюмівкою.Тоді мені довелося евакуювати з поля бою бойового товариша "Коржика". За словами побратимів, я півтори години був без свідомості після того, як по нас прилетів ворожий СПГ (станковий протитанковий гранатомет – 24 Канал). На щастя, я оговтався і взявся до справи,
– каже "Вуж".
За його словами, евакуація "Коржика" бійцю здалася вічністю. Він каже, що йшли захисники у супроводі артилерії та дронів ворога, які намагалися ліквідувати наших військових. Також з поля бою йому вдалося вивести ще двох поранених військових ЗСУ.
Прагне помститися ворогові
"Вуж" пояснив, чому обрав такий позивний. За словами поліцейського, він просто дуже любить змій.
А от найбільшою мотивацією на фронті для нього залишається помста за дорогих для нього людей.
Прагну помститися за племінника, який загинув в жовтні минулого року під Куп'янськом, і за товариша, якого також вбили під Куп'янськом,
– зазначив боєць.
На "Вужа" вдома очікують батьки, дружина, а також троє синів. Боєць додав, що заради них, а також у пам'ять про загиблого племінника він пішов на фронт.
Поліцейський також поділився планами після перемоги. Він прагне придбати мотоцикл "Круїзер" і їздити до своїх побратимів у різні куточки нашої країни. А ще він мріє відвідати український Крим. На півострові він проходив строкову службу. Серед планів "Вужа" також купання у Керченській протоці.