А ще він практично цілу годину балансував на межі життя та смерті. Нині ж військовий має чітку мету. Він понад усе хоче помститися ворогові за племінника та товариша, котрі віддали свої життя у боях під Куп'янськом. Історією "Вужа" поділилися у Нацполіції.

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"Вуж" – боєць бригади "Лють"

Відомо, що захисникові 45 років, з яких понад 20 він пропрацював у правоохоронних органах на рідній для себе Волині. А на початку 2023 року він вирішив податися на фронт. Чоловік став частиною полку "Сафарі" бригади "Лють".

"Вуж" за час служби взяв участь у трьох бойових операціях. Також захисник врятував життя трьом своїм побратимам. Самі ж бойові товариші кажуть, що боєць упродовж майже цілої години балансував між життям і смертю.

Напевно, найнебезпечнішою була операція під Курдюмівкою.Тоді мені довелося евакуювати з поля бою бойового товариша "Коржика". За словами побратимів, я півтори години був без свідомості після того, як по нас прилетів ворожий СПГ (станковий протитанковий гранатомет – 24 Канал). На щастя, я оговтався і взявся до справи,

– каже "Вуж".

За його словами, евакуація "Коржика" бійцю здалася вічністю. Він каже, що йшли захисники у супроводі артилерії та дронів ворога, які намагалися ліквідувати наших військових. Також з поля бою йому вдалося вивести ще двох поранених військових ЗСУ.

Звернімо увагу, що Нацполіція закликає вступити до штурмової бригади "Лють". Переходьте за посиланням, щоб дізнатися деталі.

Прагне помститися ворогові

"Вуж" пояснив, чому обрав такий позивний. За словами поліцейського, він просто дуже любить змій.

А от найбільшою мотивацією на фронті для нього залишається помста за дорогих для нього людей.

Прагну помститися за племінника, який загинув в жовтні минулого року під Куп'янськом, і за товариша, якого також вбили під Куп'янськом,

– зазначив боєць.

На "Вужа" вдома очікують батьки, дружина, а також троє синів. Боєць додав, що заради них, а також у пам'ять про загиблого племінника він пішов на фронт.

Поліцейський також поділився планами після перемоги. Він прагне придбати мотоцикл "Круїзер" і їздити до своїх побратимів у різні куточки нашої країни. А ще він мріє відвідати український Крим. На півострові він проходив строкову службу. Серед планів "Вужа" також купання у Керченській протоці.