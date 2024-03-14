На фронте вам остается только умереть, – "Свобода России" обратилась к российским солдатам

Боец легиона "Свобода России" с позиций обратился к военным России. Воин заявил, что у россиян есть выбор: либо идти в плен, либо воевать рядом с ними против путинского режима.

Утром 12 марта легион "Свобода России" объявил о запуске операции в Курской и Белгородской областях. Бойцы легиона опубликовали видео, в котором отметили, что мечтают о свободной России, в которой не будет диктатуры Владимира Путина.

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Обращение легиона к российским военным

В четверг, 14 марта, в телеграмм-канале легиона "Свобода России" обнародовали аудиообращение.

Там отметили, что это сообщение для путинских войск прямо с минометной позиции.

Так, боец легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" обратился к российским военнослужащим на фоне операции в приграничных областях.

Воин призвал российских военных сдаваться в плен, или присоединяться к ним в борьбе против режима Путина.

Российские солдаты и офицеры, в российской армии сейчас делать нечего – только умирать. Раньше у вас был непростой выбор: пойти и сгинуть в м****м штурме, или перейти линию фронта по минным полям, чтобы сохранить жизнь. Сейчас все стало намного проще. Мы – легионеры – сами пришли к вам. Вам достаточно выйти к нам без оружия с поднятыми руками,

– отметил "Цезарь".

Боец легиона отметил, что российской военные являются соотечественниками добровольцев. По его словам, легион не борется с теми, кто спасается от путинского режима.

"Вы можете сдаться в плен, сохранить себе жизнь. А если у вас осталась совесть и воинская честь, вы можете стать рядом с нами и рядом с нами побороться за светлое будущее нашей родины", – добавил Цезарь.

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