Вранці 12 березня легіон "Свобода Росії" оголосив про запуск операції в Курській та Бєлгородській областях. Бійці легіону опублікували відео, у якому наголосили, що мріють про вільну Росію, у якій не буде диктатури Владіміра Путіна.

Дивіться також Мирні жителі не повинні страждати, – добровольці звернулися до Старовойта та Гладкова

Звернення легіону до російських військових

В четвер, 14 березня, в телеграм-каналі легіону "Свобода Росії" оприлюднили аудіозвернення.

Там зазначили, що це повідомлення для путінських військ прямо з мінометної позиції.

Так, боєць легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар" звернувся до російських військовослужбовців на тлі операції в прикордонних областях.

Воїн закликав російських військових здаватися в полон, або приєднуватися до них у боротьбі проти режиму Путіна.

Російські солдати і офіцери, в російській армії зараз робити нічого – тільки помирати. Раніше у вас був непростий вибір: піти і згинути в м****му штурмі, або перейти лінію фронту по мінних полях, щоб зберегти життя. Зараз все стало набагато простіше. Ми – легіонери – самі прийшли до вас. Вам достатньо вийти до нас без зброї з піднятими руками,

– зазначив "Цезар".

Боєць легіону наголосив, що російські військові є співвітчизниками добровольців. За його словами, легіон не бореться з тими, хто рятується від путінського режиму.

"Ви можете здатися в полон, зберегти собі життя. А якщо у вас залишилась совість та військова честь, ви можете стати поруч з нами і поруч з нами поборотися за світле майбутнє нашої батьківщини", – додав Цезар.

Російська влада блокує евакуацію цивільних у Бєлгородській області: коротко