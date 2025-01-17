Авиакатастрофа в Южной Корее: следователи выяснили, почему двигатели могли выйти из строя

В конце декабря произошла смертельная авиакатастрофа в Южной Корее, которая унесла жизни 179 пассажиров на борту. Следователи обнаружили перья и следы крови, вероятно, в обоих двигателях самолета.

Сообщает 24 Канал со ссылкой Reuters. В то же время Министерство транспорта Южной Кореи отказалось комментировать информацию о перьях и крови в обоих двигателях.

Смотрите также Расследование авиакатастрофы: Южная Корея проведет масштабную проверку системы авиаперевозок

Что следователи обнаружили в двигателе самолета

Самолет Boeing 737-800, выполнявший рейс из Бангкока в округ Муан в Южной Корее, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся после столкновения с насыпью.

За четыре минуты до авиакатастрофы один из пилотов сообщил о столкновении с птицей, объявив чрезвычайную ситуацию, после чего попытался изменить направление посадки.

Перед этим диспетчерская служба предупреждала о высокой активности птиц в районе аэропорта и призывала к осторожности.

Следователи заявили, что на одном из двигателей, обнаруженных на месте катастрофы, найдены перья. Кроме того, на видеозаписях зафиксирован момент, когда птица влетела в двигатель самолета.

В то же время Министерство транспорта Южной Кореи отказалось комментировать, были ли найдены перья и следы крови в обоих двигателях.

Оба черных ящика самолета прекратили запись информации за несколько минут до катастрофы, что затрудняет расследование. Специалисты предполагают, что это могло произойти из-за редкого полного отключения электроснабжения.

Напомним, что 29 декабря в международном аэропорту Муана потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, совершавший рейс из Бангкока. Во время посадки самолет не выпустил шасси, из-за чего выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся с ограждением и загорелся.