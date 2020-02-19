Boeing снова обнаружила проблемы у самолета 737 Max: детали

Компания Boeing во время проверки самолетов 737 Max обнаружила в топливных баках "засорение посторонними предметами". При этом Boeing не будет откладывать возвращение самолетов Boeing 737 Max в эксплуатацию.

Руководитель программы компании по проектированию самолетов 737 Max назвал ситуацию "полностью неприемлемой", сообщает ВВС.

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Сейчас компания начала "основательное внутреннее расследование" и приняла немедленные меры из-за находки.

Ранее Boeing обнаружила новую проблему с программным обеспечением авиалайнеров модели 737 MAX. Индикатор, который должен предупреждать о неисправности вспомогательной системы, которая управляет носом самолета, иногда мог включаться в ненужных случаях. Подробнее – по ссылке.

Заметим, что Федеральная авиационная администрация США следит за ситуацией вокруг Boeing.

Справка. Недавно компания Boeing официально сообщила о прекращении производства самолетов 737 MAX. Решение было принято после 2 смертельных авиакатастроф, в результате которых погибли 364 человека. Больше – здесь.



Несмотря на проблемы с 737 Max компания Boeing планирует вернуть самолеты в эксплуатацию уже к середине 2020 года.

Что известно об авиакатастрофах с Boeing 737 MAX

10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в столицу Кении Найроби. Погибли 149 пассажиров из 35 стран мира и 8 членов экипажа. Самолет упал через 6 минут после взлета.

29 октября 2018 года самолет Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг и упал в море через 13 минут после вылета. Тогда погибли 189 человек – 8 членов экипажа и 181 пассажир.

После трагедий регуляторы по всему миру запретили самолетам семейства MAX летать. Данные расследований свидетельствуют, что причина авиакатастроф – проблемы с системой управления полетом у самолетов семейства 737 MAX.

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