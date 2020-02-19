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      Boeing снова обнаружила проблемы у самолета 737 Max: детали

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      В топливных баках самолетов Boeing во время проверки обнаружили мусор / naked-science.ru

      Компания Boeing во время проверки самолетов 737 Max обнаружила в топливных баках "засорение посторонними предметами". При этом Boeing не будет откладывать возвращение самолетов Boeing 737 Max в эксплуатацию.

      Руководитель программы компании по проектированию самолетов 737 Max назвал ситуацию "полностью неприемлемой", сообщает ВВС.

      Обратите внимание: Boeing с 88 пассажирами и оторванным шасси жестко приземлился в России: видео из салона самолета

      Сейчас компания начала "основательное внутреннее расследование" и приняла немедленные меры из-за находки.

      Ранее Boeing обнаружила новую проблему с программным обеспечением авиалайнеров модели 737 MAX. Индикатор, который должен предупреждать о неисправности вспомогательной системы, которая управляет носом самолета, иногда мог включаться в ненужных случаях. Подробнее – по ссылке.

      Заметим, что Федеральная авиационная администрация США следит за ситуацией вокруг Boeing.

      Справка. Недавно компания Boeing официально сообщила о прекращении производства самолетов 737 MAX. Решение было принято после 2 смертельных авиакатастроф, в результате которых погибли 364 человека. Больше – здесь.

      Несмотря на проблемы с 737 Max компания Boeing планирует вернуть самолеты в эксплуатацию уже к середине 2020 года.

      Что известно об авиакатастрофах с Boeing 737 MAX

      10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в столицу Кении Найроби. Погибли 149 пассажиров из 35 стран мира и 8 членов экипажа. Самолет упал через 6 минут после взлета.

      29 октября 2018 года самолет Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг и упал в море через 13 минут после вылета. Тогда погибли 189 человек – 8 членов экипажа и 181 пассажир.

      После трагедий регуляторы по всему миру запретили самолетам семейства MAX летать. Данные расследований свидетельствуют, что причина авиакатастроф – проблемы с системой управления полетом у самолетов семейства 737 MAX.

      Больше о смертоносном Boeing 737 MAX и его скандалах – читайте в нашем материале.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Транспорт Аварии и ДТП Катастрофа самолета Boeing 737 в Индонезии авиация
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