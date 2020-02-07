В самолетах Boeing 737 MAX обнаружили новую проблему

Компания Boeing обнаружила новую проблему с программным обеспечением авиалайнеров модели 737 MAX. Индикатор, который должен предупреждать о неисправности вспомогательной системы, которая управляет носом самолета, иногда мог включаться в ненужных случаях.

Производитель самолета заметил проблему во время полетных испытаний, сообщает Bloomberg.

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Сейчас в компании работают над проблемой. Эксперты уверяют, что вернут самолет в эксплуатацию только в случае, если смогут гарантировать, что индикатор будет срабатывать по назначению.

В то же время в Boeing говорят, что не будут задерживать возвращение самолета в эксплуатацию. Его ждут в середине 2020 года.

Справка. Недавно компания Boeing официально сообщила о прекращении производства самолетов 737 MAX. Решение было принято после 2 смертельных авиакатастроф, в результате которых погибли 364 человека. Больше – здесь.

Что известно о авиакатастрофах с Boeing 737 MAX

10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в столицу Кении Найроби. Погибли 149 пассажиров из 35 стран мира и 8 членов экипажа. Самолет упал через 6 минут после взлета.

29 октября 2018 года самолет Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг и упал в море через 13 минут после вылета. Тогда погибли 189 человек – 8 членов экипажа и 181 пассажир.

После трагедий регуляторы по всему миру запретили самолетам семейства MAX летать.

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Данные расследований свидетельствуют, что причина авиакатастроф – проблемы с системой управления полетом у самолетов семейства 737 MAX.

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