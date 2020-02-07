У літаках Boeing 737 MAX виявили нову проблему

Компанія Boeing виявила нову проблему з програмним забезпеченням авіалайнерів моделі 737 MAX. Індикатор, який мав би попереджати про несправність допоміжної системи, яка керує носом літака, іноді міг вмикатися у непотрібних випадках.

Виробник літака помітив проблему під час польотних випробувань, повідомляє Bloomberg.

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Наразі у компанії працюють над проблемою. Експерти запевняють, що повернуть літак в експлуатацію лише у випадку, якщо зможуть гарантувати, що індикатор спрацьовуватиме за призначенням.

Водночас у Boeing кажуть, що не затримуватимуть повернення літака в експлуатацію. Його очікують у середині 2020 року.

Довідка. Нещодавно компанія Boeing офіційно повідомила про припинення виробництва літаків 737 MAX. Рішення прийняли після 2 смертельних авіакатастроф, унаслідок яких загинули 364 людини. Більше – тут.

Що відомо про авіакатастрофи з Boeing 737 MAX

10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до столиці Кенії Найробі. Загинули 149 пасажирів із 35 країн світу і 8 членів екіпажу. Літак упав через 6 хвилин після зльоту.

29 жовтня 2018 року літак Boeing 737 Max 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air виконував рейс із Джакарти в Панкалпінанг і впав у море через 13 хвилин після вильоту. Тоді загинули 189 людей – 8 членів екіпажу і 181 пасажир.

Після трагедій регулятори по всьому світу заборонили літакам сімейства MAX літати.

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Дані розслідувань свідчать, що причина авіакатастроф – проблеми з системою управління польотом у літаків сімейства 737 MAX.

Більше про смертоносний Boeing 737 MAX та його скандали – читайте у нашому матеріалі.

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