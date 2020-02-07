14:10
7 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Бердимухамедов і 50 відтінків сірого. Улюблена іграшка Кирила
      Вєсті Кремля
      23:04, 6 лютого
      Вєсті.UA: Кінець дружби з Коломойським. Навчання депутатів у бійках
      Вєсті.UA
      20:25, 6 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ

      У літаках Boeing 737 MAX виявили нову проблему

      174 Читать новость на русском
      У літаках Boeing 737 MAX знову виявили проблему / boeing.com

      Компанія Boeing виявила нову проблему з програмним забезпеченням авіалайнерів моделі 737 MAX. Індикатор, який мав би попереджати про несправність допоміжної системи, яка керує носом літака, іноді міг вмикатися у непотрібних випадках.

      Виробник літака помітив проблему під час польотних випробувань, повідомляє Bloomberg.

      Зверніть увагу: Boeing вперше за 23 роки зазнав величезних збитків: причини

      Наразі у компанії працюють над проблемою. Експерти запевняють, що повернуть літак в експлуатацію лише у випадку, якщо зможуть гарантувати, що індикатор спрацьовуватиме за призначенням.

      Водночас у Boeing кажуть, що не затримуватимуть повернення літака в експлуатацію. Його очікують у середині 2020 року.

      Довідка. Нещодавно компанія Boeing офіційно повідомила про припинення виробництва літаків 737 MAX. Рішення прийняли після 2 смертельних авіакатастроф, унаслідок яких загинули 364 людини. Більше – тут.

      Що відомо про авіакатастрофи з Boeing 737 MAX

      10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до столиці Кенії Найробі. Загинули 149 пасажирів із 35 країн світу і 8 членів екіпажу. Літак упав через 6 хвилин після зльоту.

      29 жовтня 2018 року літак Boeing 737 Max 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air виконував рейс із Джакарти в Панкалпінанг і впав у море через 13 хвилин після вильоту. Тоді загинули 189 людей – 8 членів екіпажу і 181 пасажир.

      Після трагедій регулятори по всьому світу заборонили літакам сімейства MAX літати.

      Важливо: Які країни заборонили літаки Boeing 737 Max 8 після авіакатастрофи в Ефіопії: список

      Дані розслідувань свідчать, що причина авіакатастроф – проблеми з системою управління польотом у літаків сімейства 737 MAX.

      Більше про смертоносний Boeing 737 MAX та його скандали – читайте у нашому матеріалі.

      Дивіться відео: Чому розбився "Боїнг" у Ефіопії

       

      Скандал у Раді: Нардеп Кучеренко написав заяву в поліцію на "слугу народу" Ткаченка
      сьогодні
      9017
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: авіація Катастрофа літака Boeing 737 в Індонезії Транспорт Новини США Аварії та ДТП
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:54 Соколова, Вітовська та Бородянський відреагували на мовний скандал в 1+1
      Надія Біленко 906
      сьогодні , 12:03 Український рекорд: золотовалютні резерви досягнули вершини 2012 року
      Злой Одессит 589
      4 лютого , 15:23 Акції техкомпаній ростуть: чи варто чекати нової "економічної бульбашки"
      480
      5 лютого , 13:11 Топ-5 покер-румів на реальні гроші: де грати українцям у 2020 році
      1015
      сьогодні , 11:22 Україна зіграє ще 3 товариські матчі: хто стане суперником нашої збірної
      Ігор Саджениця 433
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук