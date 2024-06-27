Ситуация изменилась: может ли Украина достичь паритета в снарядах

На фронте неоднократно заявляли, что для качественной обороны от противника необходимы боеприпасы. Соотношение артиллерии было 10 к 1 в пользу противника. Сейчас же это число значительно стабилизировалось и составляет 3 к 1.

Военный эксперт Сергей Грабский рассказал 24 Каналу, что ситуация на фронте однозначно изменилась. Военным стало легче противостоять оккупантам. Он отметил, что россияне чувствуют значительное усиление артобстрелов Украины.

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Боеприпасы для Украины

Украина получает все больше боеприпасов, которые дают возможность увеличивать спектр боевых действий. Это позволяет не только отражать атаки противника или выполнять первоочередные задачи, но и осуществлять удары по тактическому тылу врага, уничтожая его способность вести эту войну.

Ситуация изменилась, хотя мы и далеки от идеала. Нам нужно еще вдвое нарастить мощности для того, чтобы количество выстрелов противника свести к минимальной разнице,

– подчеркнул Сергей Грабский.

По словам военного эксперта, динамика поступлений боеприпасов от западных партнеров и их производство в Украине улучшились.

"Вероятно, за год или полтора мы будем иметь положительный баланс. Однако на каждый российский выстрел мы не будем отвечать выстрелом. Ведь речь идет об эффективности и интеллектуальности использования боеприпасов", – отметил он.

Артиллерия советских образцов

Грабский подчеркнул, что несмотря на военную помощь партнеров Украины, большинство артиллерии, которая есть на вооружении в ВСУ – советская.

Условно, если сравнивать 50 советских стволов и 50 западных, то эффективность вторых будет значительно выше. Поэтому требовать каких-то чрезвычайных результатов от этого комплекта артиллерии (что есть на вооружении в Украине – 24 Канал) очень трудно. Успех в войне зависит от типа оружия, которое используют,

– объяснил он.