Это 2 важных компонента: командир сказал, что улучшит работу ВСУ на фронте

Украина сможет стабилизировать ситуацию на фронте благодаря поддержке партнеров. ВСУ нужны боеприпасы и самолеты F-16 для получения преимущества над противниками.

Такое мнение 24 Каналу высказал командир батальона ударных БпАК "Ахилес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что задержка помощи приводит к угрозе жизни украинцев. Также он добавил, что враг изо всех сил пытается атаковать позиции ВСУ управляемыми авиабомбами.

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Боеприпасы

Украина рассчитывает на помощь партнеров по поставкам необходимых боеприпасов. Их отсутствие – это риск для жизни украинских военных.

В головах наших международных партнеров должна быть следующая картинка: снаряд приравнивается к жизни наших граждан,

– отметил командир батальона ударных БпАК "Ахилес" 92 ОШБр.

Если будет достаточное количество боеприпасов, по словам Федоренко, ситуация на линии фронта будет стабилизирована.

Самолеты F-16

В начале марта чешский лидер Петр Павл заявил, что боеприпасы могут прибыть в Украину в течение нескольких недель. Речь идет о 800 тысячах снарядов , которые Чехия нашла за пределами ЕС.

Получение самолетов F-16 позволит украинским военным иметь преимущество над различным оружием россиян, которым они сейчас обладают, а именно – авиация с управляемыми авиабомбами. На Авдеевском направлении, по словам Федоренко, именно управляемые авиабомбы сыграли важную роль, которые стирали военные позиции с лица земли.

"Эту тактику противник пытается внедрять и на Бахмутском направлении. Благодаря нашим ребятам из ПВО ему не удается это сделать так, как он бы этого хотел", – заметил командир батальона ударных БпАК "Ахилес" 92 ОШБр.

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