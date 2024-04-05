Это 2 важных компонента: командир сказал, что улучшит работу ВСУ на фронте
Украина сможет стабилизировать ситуацию на фронте благодаря поддержке партнеров. ВСУ нужны боеприпасы и самолеты F-16 для получения преимущества над противниками.
Такое мнение 24 Каналу высказал командир батальона ударных БпАК "Ахилес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что задержка помощи приводит к угрозе жизни украинцев. Также он добавил, что враг изо всех сил пытается атаковать позиции ВСУ управляемыми авиабомбами.
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Боеприпасы
Украина рассчитывает на помощь партнеров по поставкам необходимых боеприпасов. Их отсутствие – это риск для жизни украинских военных.
В головах наших международных партнеров должна быть следующая картинка: снаряд приравнивается к жизни наших граждан,
– отметил командир батальона ударных БпАК "Ахилес" 92 ОШБр.
Если будет достаточное количество боеприпасов, по словам Федоренко, ситуация на линии фронта будет стабилизирована.Важно! В начале марта чешский лидер Петр Павл заявил, что боеприпасы могут прибыть в Украину в течение нескольких недель. Речь идет о 800 тысячах снарядов, которые Чехия нашла за пределами ЕС.
Самолеты F-16
Получение самолетов F-16 позволит украинским военным иметь преимущество над различным оружием россиян, которым они сейчас обладают, а именно – авиация с управляемыми авиабомбами. На Авдеевском направлении, по словам Федоренко, именно управляемые авиабомбы сыграли важную роль, которые стирали военные позиции с лица земли.
"Эту тактику противник пытается внедрять и на Бахмутском направлении. Благодаря нашим ребятам из ПВО ему не удается это сделать так, как он бы этого хотел", – заметил командир батальона ударных БпАК "Ахилес" 92 ОШБр.
Оружие для ВСУ: последние новости
- По данным СМИ, Греция планирует передать Украине боеприпасы. Это должны сделать через Чехию. Их планируют продать Чехии за 150 миллионов евро.
- Дания планирует поставить самолеты F-16 в Украину уже этим летом. Глава МИД Дании заявил, что он гордится инициативой, которую создала его страна вместе с Нидерландами о передаче истребителей для Киева.
- Владимир Зеленский заявил, что с помощью беспилотников можно получить преимущество над врагом на поле боя. Впрочем, этого будет мало. Прежде всего Украина нуждается в дальнобойных ракет ATACMS.