Nammo – это норвежский правительственный производитель боеприпасов, являющийся одним из самых больших в Европе. Исполнительный директор Мортен Брандтзег сказал, что предприятие не может расширяться, ведь дата-центр TikTok, который находится по соседству, монополизирует всю электроэнергию.
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Неужели виноваты во всем котики?
Как отметили в издании The Guardian, Украина выпускает от 6 000 до 7 000 артиллерийских снарядов в день, однако этого недостаточно, чтобы удовлетворить потребности армии. Конечно, дополнительные боеприпасы от Норвегии были бы очень кстати, однако пока кажется, что из-за "информационных хранилищ видео с котиками" их невозможно будет производить.
Мы обеспокоены, поскольку видим, что нашему будущему росту мешает хранение видео кошек,
– сказал Мортен Брандтзег.
Вместе с тем он отметил, что сегодня спрос на артиллерийские снаряды в 15 раз превышает норму и европейской промышленности боеприпасов нужно инвестировать 2 миллиарда евро в новые предприятия, что будут удовлетворять потребности Украины.
Украине очень нужны боеприпасы
- Вспомним, что не так давно в Болгарии заявили о возможности передать на нужды нашего государства большое количество снарядов. По словам главы оборонного ведомства страны, это может даже изменить ход войны, ведь речь идет о сотнях тысяч боеприпасов.
- Вместе с тем Польша в несколько раз будет увеличивать объемы производства снарядов для Вооруженных Сил. Премьер-министр Матеуш Моравецкий констатировал, что предприятие Dezamet будет наращивать свои мощности, чтобы нашим военным было чем давать отпор оккупантам.
- Также министр обороны Франции Себастьян Лекарню говорил о том, что его государство в два раза удвоит поставки снарядов 155-миллиметрового калибра, ведь они крайне нужны Украине для контрнаступления.