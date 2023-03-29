Nammo – это норвежский правительственный производитель боеприпасов, являющийся одним из самых больших в Европе. Исполнительный директор Мортен Брандтзег сказал, что предприятие не может расширяться, ведь дата-центр TikTok, который находится по соседству, монополизирует всю электроэнергию.

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Неужели виноваты во всем котики?

Как отметили в издании The Guardian, Украина выпускает от 6 000 до 7 000 артиллерийских снарядов в день, однако этого недостаточно, чтобы удовлетворить потребности армии. Конечно, дополнительные боеприпасы от Норвегии были бы очень кстати, однако пока кажется, что из-за "информационных хранилищ видео с котиками" их невозможно будет производить.

Мы обеспокоены, поскольку видим, что нашему будущему росту мешает хранение видео кошек,

– сказал Мортен Брандтзег.

Вместе с тем он отметил, что сегодня спрос на артиллерийские снаряды в 15 раз превышает норму и европейской промышленности боеприпасов нужно инвестировать 2 миллиарда евро в новые предприятия, что будут удовлетворять потребности Украины.

Обратите внимание! Следует понимать, что не во всех странах TikTok может иметь серверы (хранилища), на которых хранятся данные. Скажем, в США на национальном уровне существует запрет для этой соцсети.

Украине очень нужны боеприпасы