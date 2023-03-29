Nammo – це норвезька урядовий виробник боєприпасів, що є одним з найбільших у Європі. Виконавчий директор Мортен Брандтзег сказав, що підприємство не може розширюватись, адже дата-центр TikTok, який є по сусідству, монополізує усю електроенергію.

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Невже винні у всьому котики?

Як зазначили у виданні The Guardian, Україна випускає від 6 000 до 7 000 артилерійських снарядів на день, однак цього не достатньо, аби задовольнити потреби армії. Звісно, додаткові боєприпаси від Норвегії були б дуже доречними, однак поки видається, що через "інформаційні сховища відео з котиками" їх неможливо буде виготовляти.

Ми стурбовані, оскільки бачимо, що нашому майбутньому зростанню заважає зберігання відео котів,

– сказав Мортен Брандтзег.

Разом з тим він зазначив, що сьогодні попит на артилерійські снаряди в 15 разів перевищує норму і європейській промисловості боєприпасів потрібно інвестувати 2 мільярди євро в нові підприємства, які задовольнятимуть потреби України.

Зверніть увагу! Потрібно розуміти, що не у всіх країнах TikTok може мати сервери (сховища), на яких зберігаються дані. Скажімо, у США на національному рівні існує на це заборона для соцмережі.

Україні дуже потрібні боєприпаси