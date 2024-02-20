Рассматриваем все варианты, – глава МИД Нидерландов о поисках снарядов для Украины вне ЕС

Глава МИД Нидерландов высказалась по закупке боеприпасов для Украины за пределами Европейского Союза. Она подчеркнула важность помощи нашему государству всеми возможными путями.

Президент Чехии Петр Павел утверждал, что нашел решение, каким образом передать Украине около 800 тысяч артснарядов. Это прокомментировала руководитель министерства иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот в интервью 24 Каналу.

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Боеприпасы для Украины

Чиновница отметила, что Нидерланды признают необходимость помощи Украине в ее борьбе за свободу и европейскую стабильность: "Мы должны поддерживать Украину, чего бы это ни стоило, так долго, как это потребуется", – сказала она.

Они (украинцы – 24 Канал) борются за собственную свободу, но они также борются за стабильность и безопасность европейского континента,

– добавила Ханке Брюинс Слот.

На вопрос о закупке боеприпасов у третьих стран министр ответила, что Нидерланды всегда открыты к рассмотрению любых возможностей, которые могут способствовать миру и безопасности.

Я считаю, что мы должны использовать все возможные меры, чтобы закупить снаряды для Украины потому, что важно, чтобы украинцы могли воевать.

, президент Чехии говорил, что оружие для Украины нужно искать по всему миру. Однако, по его словам, для этого необходимо немалое финансирование.

Ханке Брюинс Слот заверила, Нидерланды будут продолжать рассматривать различные пути для обеспечения Украины необходимыми ресурсами в это время.

Кроме того, министр выразила уверенность в том, что Совет ЕС продолжит работать над укреплением оборонной промышленности и найдет вариант, как усилить поддержку Украины.

"В этом году Нидерланды выделили более 2 миллиардов евро на военную поддержку, и, таким образом, мы можем сделать свой вклад в безопасность Украины и ее мужественную борьбу против российской агрессии", – заявила чиновница.

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Уточним, что Петр Павел говорил о 500 тысячах боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысячах единиц калибра 122 миллиметров. В то же время встал вопрос относительно того, смогут ли украинские войска использовать эти боеприпасы на поле боя, и соответствуют ли они стандартам.