Меня сломала первая потеря, а потом погибло еще больше людей, – откровенное интервью боевого медика из Канады

Эйприл Хаггет приехала в Украину из Канады в декабре 2022 года, потому что не могла просто смотреть на войну по телевизору. После деоккупации Бучи она поняла, что такое "российское освобождение". И осознала, что даже в Канаде ее дети не в безопасности из-за угрозы, которую представляет российский диктатор Владимир Путин.

Сначала женщина ехала только на 18 дней в Украину, но в итоге осталась волонтерить. Позже присоединилась к Силам обороны. Сегодня Эйприл Хаггет с позывным "Бабця" – боевой медик батальона "Алькатрас" 93 бригады "Холодный Яр". В интервью 24 Каналу Эйприл Хаггет рассказала о том, как стала боевым медиком без медицинского образования и вспомнила самые тяжелые моменты со службы.

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Как Эйприл Хаггет оказалась в Украине?

Эйприл, кем вы были в Канаде? Какой была ваша жизнь до полномасштабного вторжения?

Не слишком интересной. Я жила в горах, мне нравилось ходить на гаражные распродажи, собирать антиквариат, а потом продавать его. Большую часть времени я посвящала воспитанию детей. Я была обычным человеком, любила рыбачить и бывать на природе. Мне нравилась моя жизнь. До начала полномасштабного вторжения я даже не думала об Украине или о чем-то за пределами моей собственной жизни.

Когда наступил переломный момент и вы решили, что поедете сюда, а не просто будете смотреть на эту войну по телевизору?

Переломный момент наступил после освобождения Бучи. Это произошло чуть больше чем через месяц после начала войны. Там была одна женщина, Ирина Филькина, и ее история облетела весь мир. Я до сих пор храню память о ней в своем сердце, и мне было очень трудно. Поэтому это произошло, когда я впервые начала осознавать, как будет выглядеть ситуация во всех районах после освобождения и что на самом деле означало "освобождение" для России, а это, по сути, геноцид.

В тот момент я постепенно начала действовать. Я откладывала 50% прибыли со своего интернет-магазина и начала покупать билеты в Николаевский зоопарк, арендовала квартиры, в которых никогда не жила, и пыталась просто отправлять пожертвования различным фондам и инициативам, о которых знала, что они работают в Украине. Но я хотела собирать деньги, поэтому в августе 2022 года я создала фонд. Потому что в Канаде, чтобы собирать деньги, нужен фонд.

Где-то в течение следующих 30 дней я решила, что не хочу просто собирать деньги. Ведь было много разговоров о том, что неизвестно, куда они идут. И все в таком духе. Я действительно не знала, поэтому решила контролировать процесс. Я собирала вещи в своем сообществе, мы их отправляли. Тогда я решила, что приеду в Киев и покажу людям все как обычный человек, который никогда раньше не путешествовал. Я впервые пересекла океан, чтобы приехать в Украину 3 декабря 2022 года.

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Что вы сказали своим детям в тот момент?

Я должна была поехать всего на 18 дней. Все сводилось к тому, чтобы сказать: "Я вернусь к Рождеству". Но на Рождество была сильная снежная буря, поэтому я осталась еще на месяц. Я уехала домой на 18 дней, а потом сказала им: "Мама должна быть там". Многие задавали мне вопросы о моих детях, но я считаю, что Путин угрожал всем нам. Это не только об Украине.

Как мать, живущая в спокойном месте, я постоянно чувствовала, что где-то на другом конце света есть человек, который буквально может нажать кнопку, начать ядерную войну, и на этом все. И я должна просто делать вид, что это меня не касается и что я ничего не могу сделать.

Если Россия победит, все изменится. И мы видим столько последствий после 4 лет войны с Россией, когда мы не ввели все санкции, которые могли бы ввести. Особенно когда у власти такой человек как Трамп. Мы это видим, и я верю, что это последствия всего, что произошло, потому что есть люди, которые смотрят и проверяют, что им может сойти с рук. Другие диктаторы из Северной Кореи и Китая будут наблюдать.

Сейчас происходит много вещей, которые непосредственно повлияют на моих детей. Поэтому для тех, кто думает, что это не имеет значения, потому что это где-то там в Украине, – нет. Это влияет на всех нас, и мы видим это в канадской экономике. Это ужасно, но может быть хуже, и поэтому я хочу сделать что-то для своих детей.

Как справляетесь на службе без знания украинского языка?

Вы – младший сержант и боевой медик. Расскажите о своем батальоне.

Да, я старший боевой медик 93 бригады "Холодный Яр", батальон "Алькатрас". Мой батальон состоит из бывших заключенных, которые заключили контракт на один год с ВСУ. Они – невероятные. Они не военные, а обычные люди, которые большую часть войны провели в тюрьме, хотя не все. Но многие из них приходят, имея немного времени до конца своих сроков, иногда 6 месяцев.

Многие из них приходят, потому что они родом из Донецка, Мелитополя и других оккупированных мест или из тех районов, в которых их дома сейчас под угрозой. И многие из них приходят без ресурсов, но с большим сердцем. Эти мужчины уже научились выживать на протяжении всей жизни, и они одни из лучших военных, которых я когда-либо видела.

Научить военному делу легко, но если у человека нет такого мышления, все значительно сложнее. Эти мужчины действительно потрясающие. Я очень впечатлена и чувствую, что нахожусь именно там, где должна быть.

Вы единственная иностранка в вашем батальоне?

Да. Я единственная иностранка.

Как вы справляетесь с этим? Ведь вы единственная, кто разговаривает на английском, а остальные – на украинском или частично на русском. Вы – женщина. Не слишком ли это для вас?

В начале было слишком. Во-первых, у меня на карточке с одной стороны было написано украинское слово, а с другой – английский перевод. Сначала я выучила медицинские термины, но плохо говорила. На полигоне ребята много работают, там немало ситуаций, связанных с анализами крови, повышенным давлением. Поэтому я прислушивалась к этим словам, пыталась разобраться. Жесты прекрасно помогают.

И сейчас я очень хорошо справляюсь со своей работой. Я знаю много слов, которые мне нужны. Я немного лучше понимаю разговорный украинский, но каждый день узнаю что-то новое. Но все гораздо сложнее, потому что многие люди разговаривают на суржике.

Я изучаю русский и украинский, и пытаюсь в этом разобраться. Поэтому надо как-то справляться с этим. И есть Google-переводчик, но мы им не очень часто пользуемся. Он не всегда доступен. Со временем к этому привыкаешь. На передовой очень редко есть возможность разговаривать на английском, поэтому я даже начинаю забывать слова. Иногда я пытаюсь вспомнить, как называется какое-то слово. Поэтому на самом деле я чувствую, что говорю на уровне пятилетнего ребенка.

Я читала о твоем позывном, и он довольно необычный. Почему "Бабця"?

Все началось с шутки, потому что я часто говорила, что очень устала. Мне говорили: "Ты звучишь как бабушка". Но это на самом деле трогательно. Я забочусь о ребятах. Когда я пришла в армию, к тому же я – иностранка, относилась ко всему иначе. Я не подстраивалась, как все остальные. Если я считала, что моим бойцам нужны лучшие условия, мне приходилось выступать против людей, выше меня по званию.

Я ввела протоколы по ВИЧ, тестированию на наркотики. Все это я делала за собственные средства, и я позаботилась, чтобы у ребят были личные дела и прочее. Это очень важно. Они звонили мне: "Я нашел собаку. У тебя есть молоко или что-то для маленького щенка?" Или: "Бабушка, у меня клещ на спине, можешь помочь?" А на часах – первый час ночи.

Или иногда они говорят: "Мы уезжаем, а магазины закрыты, что у тебя есть?" Дом забит вещами для них. Это не мой дом. Это просто база для помощи. У меня есть только маленькое место для сна. Так что я забочусь о них круглосуточно. Это то, чем я занимаюсь каждую минуту своего дня. И я действительно чувствую себя как бабушка. У многих из них есть матери, но я всегда рядом, чтобы убедиться, что с ними все в порядке.

Насколько далеко вы обычно от нуля?

Сейчас я в основном работаю в Краматорске. Я езжу на позиции. У нас появился волонтер, который станет официально военным. Нужен человек, который будет иметь больше свободы передвижения. Но кто-то должен делать мою работу. Сейчас у меня что-то вроде паузы. Я скоро снова поеду на позицию, потому что он почти готов меня заменить.

Официально я – старший боевой медик. Однако у нас мало людей и ресурсов, и я занимаюсь маркетингом, социальными сетями, сбором средств, документами. У меня есть фонды. Я выполняю всю эту работу, которую обычно должны делать отдельные люди. Я делаю все это, и мне нужен кто-то, кто поможет мне в этом.

Как без медицинского образования стала боевым медиком на фронте?

Вы раньше много знали о медицине?

Ничего. 2024 год был для меня очень тяжелым. Я постоянно жила в Донецкой области и работала в Северске. Я наблюдала за этим более 8 месяцев. Ситуация резко изменилась, и многие люди, которых я знала, погибли из-за обстрелов, минометных и дроновых атак, и я была истощена.

Я приехала в Киев. Чтобы попасть в армию, я прошла медицинскую подготовку. И раньше я уже много работала с военными. Особенно с 93 бригадой. Я попросила своего нынешнего командира батальона разрешить мне стать медиком и спросила, могу ли я присоединиться к батальону из бывших заключенных. Он сказал: "Да, пройди подготовку и приезжай". 9 декабря 2024 года я подписала контракт.

Вы помните первый сложный случай, когда бойцы были тяжело ранены, и вам пришлось им помогать?

С одной стороны, мне повезло, а с другой – не очень. Мне очень повезло, что среди моих военных я видела не так много раненых. Были некоторые мелкие раны, но мы сразу накладывали жгут или повязку. Однако погибших было больше, и это было очень тяжело.

И самый тяжелый случай, с которым мне пришлось справляться самостоятельно, произошел на дороге из Славянска в Изюм. Транспортное средство было поражено FPV-дроном. И был военный, которого я пыталась спасти. Я знала, что он не выживет, но это было ужасно, потому что вокруг никого не было. Двигаться нельзя было.

Поэтому мне в целом очень повезло, и я постучу по дереву, потому что даже дорога на позицию и с нее – это очень опасно. Я иду на позицию вместе с операторами дронов. Я уже не молодая. Мне 37 – это солидный возраст, чтобы проходить 20 километров и воевать. Я очень горжусь своими ребятами. Я все равно выезжаю на позиции, в блиндажи и подобные места, но самая опасная часть для меня – это дорога туда и обратно.

Вы теряли друзей на передовой?

Да, очень много.

Я читала в одной из статей, и меня поразило, как вы сказали, что у вас нет времени на горевания...

Нет времени на горе. Сначала хотелось, чтобы оно было. Я была волонтером 2 года, и уже тогда потеряла много людей. Однако это совсем другое – дружить с кем-то, кто просто связан с военной сферой или иногда ездит на фронт, и быть рядом с боевыми товарищами. Мы вместе там все время. Мы видим друг друга непрерывно.

Вы знаете все, даже иногда об интимных частях их тела, особенно как медик. Поэтому вы много знаете и начинаете погружаться в их истории. Первый боец, которого я потеряла, был моим товарищем. Сейчас у меня его собака, и тогда меня это сломало. Я 3 недели скорбела и не могла это принять. Но потом погибло еще больше людей, и это большая трагедия.

Один офицер сказал мне тогда, что мы не можем ничего сделать для них. Они уже погибли, но мы можем попытаться спасти других. После войны будет очень тяжело. Но сейчас мне нужно посвящать себя работе. Мне нужно сосредоточиться и продолжать двигаться вперед.

Недавно я потеряла друга и видела его смерть на видео и это было тяжело. Не буду притворяться, что не буду думать об этом всю жизнь. Но я начала думать, что у него не было, например, оружия против дронов. Поэтому я собрала деньги, потому что моим ребятам нужно оружие против дронов. И я не могу спасти его, но могу попытаться спасти других.

Мы все подписываем контракты. Я – доброволец, и все они тоже. Мы приходим сюда, понимая, что есть большая вероятность не выжить. Но мы их помним.

На что больше всего не хватает средств военным?

Что нужно для выживания? Чего вам не хватает? Я знаю, что вы прилагаете много усилий для сбора средств, чтобы помочь своим бойцам, но что вам нужно сейчас и в будущем?

Да, очень много. Государство обеспечивает наши базовые потребности. Если бы нам нужны были только боеприпасы, взрывчатка и подобное для наших танков и бронетехники, мы бы получали это от армии. Все очень дорого. В среднем на позицию нужно примерно 35 FPV-дронов в день. Каждый из них может стоить более 2,5 тысячи долларов.

FPV не слишком дорогие, но взрывчатка – да. Представьте себе тысячи FPV-позиций вдоль всего фронта. Это очень дорого. Но я сосредотачиваюсь на вспомогательном оборудовании: планшеты, военные приложения. Там можно просмотреть расположение позиций. В реальном времени через Starlink могут передавать координаты противника, и это сразу становится целью для следующего удара.

Нужны зарядные станции. Зимой мы использовали дизельные обогреватели, утепление и подобное. Мы обустраиваем наши блиндажи. Часто нам привозят материалы вроде древесины, потому что на передовой их непросто достать. Ведь там нет деревьев. Это то, что предоставляет государство, но дальше это нужно превратить в нечто вроде жилья, утеплить, обустроить. Есть дроны, пульты управления, очки, я бы сказала, что как минимум 90% наших дронов от волонтеров или собраны мной через фонд.

Как можно связаться с вами в соцсетях, чтобы прислать финансовую поддержку или, возможно, что-то другое?

У меня нет личных аккаунтов в социальных сетях. Есть страница Эйприл Хаггет в Инстаграме, но это только для моих ребят. Все мои сообщения – для того, чтобы поддерживать заинтересованность людей. Я пишу даже тогда, когда устала.

У нас есть 3 способа сбора средств. Я публикую материалы от своего фонда. Мы тратим эти деньги на батальон. Все проходит через командира. У нас есть встречи, где мы решаем, что нам нужно на позиции. Это очень большая структура, почти как бизнес. Все спрашивают, как мы это делаем.

У нас есть организация в США, и мы очень благодарны за это партнерство, потому что оно позволяет выдавать налоговые квитанции для доноров, или даже если канадцы получают какой-либо доход в США, они могут пожертвовать столько, сколько заработали, и могут списать это с налогов в конце года.

А еще у меня есть украинский фонд, у него есть QR-код. И я размещала их по всей стране и просила людей развешивать их. Я посылала их в рестораны для размещения на пакетах для еды на вынос, потому что это позволяет нам покупать оружие. Я могу покупать оружие через мой украинский фонд, чего я не могу делать больше нигде. И я могу мгновенно отправить деньги украинской компании и получить наземный дрон, что намного проще.

Такие вещи должны быть в стране. Но что касается всего, чем я занимаюсь, – это 3 фонда, то есть у меня есть 2, а еще один в США, – все это делается вместе с моими командирами. О некоторых вещах мы не можем говорить, например, мы приобрели одно разведывательное устройство. Но в конце войны мы расскажем людям, что сделали. Это для принятия решений на поле боя в реальном времени. И это то, что я всегда хотела делать, потому что это потрясающе.

Без волонтеров мы бы не смогли сделать и половины. Но как батальон на передовой, когда все меняется, мы можем сразу сказать: у нас есть деньги на это. Мы меняем жизнь. Мы меняем поле боя. Мы защищаемся здесь и сейчас. Если у нас на позиции один EcoFlow, и он ломается, тогда нам нужно просить доноров о новом. Нужно всегда думать наперед.

Есть ли у вас счет, на который люди с Запада могут прислать деньги?

Да, у нас есть канадский и американский фонды, но в украинском фонде также есть счета в шведских кронах, долларах США и британских фунтах. Есть разные варианты.

Как наземные дроны меняют войну и спасают жизни на фронте?

Вы говорили о наземных дронах, и все чаще я читаю, что современное оборудование спасает жизни военнослужащих. Вы всегда на передовой. Как эти дроны помогают спасать жизни и вернуть раненого военнослужащего на безопасные позиции?

Я хочу сказать, что все гораздо проще. Представьте, что вы штурмовик. На позиции мы идем пешком, и можем взять только то, что несем на спине. И нужны запасы, ведь вы будете там минимум 10 дней. Если вам нужны запасы, кто их доставит? Другие военные. Пришлось бы идти к точке передачи в опасное место, а потом нести все обратно.

Теперь у нас есть возможность с помощью наземных дронов доставлять воду, еду, лекарства, дополнительные дроны, взрывчатку и все необходимое. Дрон сам прилетает на позицию, буквально сбрасывает груз, и потом может улететь. Мы можем убедиться, что все безопасно, и выйти забрать вещи. Если что-то пойдет не так, мы рядом с укрытием. Ранее бойцы могли находиться на открытой местности, поэтому иметь что-то подобное – это невероятно. Это чрезвычайно важно. Это помогает людям выжить. Это изменение роли и способа использования пехоты.

У нас был один боец, который по дороге на позицию подорвал себе половину стопы. Другой военный спас его и привел на позицию. Он прождал более 120 дней на позиции, пока его смогли эвакуировать. Чтобы его эвакуировать, понадобились три наземных дрона, которые подорвались по дороге. Если бы это были люди, средняя команда эвакуации – минимум двое. Люди – это самое ценное. Поэтому, хотя дроны дорогие, они спасают жизни. Жизнь – бесценна.

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У нас есть большая проблема с личным составом для ротации, ведь у всех есть семьи. Поэтому эти наземные дроны просто невероятные. Это как клетка, куда вы кладете все, а если кто-то ранен, мы можем просто открыть фиксатор, она раскладывается, и тогда человек может там лежать. И одновременно мы можем привозить припасы и вывозить раненых. Поэтому они просто невероятные. Это действительно так. Они спасают жизни каждый день.

Но какая самая большая проблема? Вы говорили о минах и наземных дронах, а как насчет FPV и других видов дронов?

Да, все зависит от типа дрона, но FPV – это проблема. И мины тоже. Когда мы говорим о препятствиях на линии обороны, пехотинец проходит через линию обороны. Там дрон не сможет справиться. Иногда приходится идти 40 километров пешком, чтобы добраться именно туда, куда нужно, потому что другим способом туда уже не добраться.

Наземный дрон может дойти только до определенного предела. Одни идут на гусеницах, другие на шинах. Те, что на шинах, сложнее маневрируют в песчаных и болотистых местах. Гусеницы в этом плане намного лучше. Но если гусеницы подрывают, то это проблема. То есть, здесь много разных факторов. Конечно, их гораздо легче использовать, скажем, в городских условиях, но даже дороги очень легко подрываются. Это непросто. Для этого нужно хорошее планирование.

Верите ли вы, что в будущем такие роботизированные системы с искусственным интеллектом помогут нашей армии спасать жизни?

У нас уже появились первые роботы, наземные дроны, которые защищают передовую. Они расчищают окопы. Конечно, они спасут жизни. Главное – деньги. Я надеюсь, что когда-то смогу достать такое и для своих ребят, потому что мы – пехота. Россияне этого очень боятся. Но представьте, если бы наземные дроны защищали наш фронт. Их труднее уничтожить, они спасают наших ребят, и военные могут из безопасного места управлять ими.

К сожалению, нам очень нужна пехота, но это самая опасная должность в армии, и я радуюсь мысли о том, что это смогут делать дроны. Это происходит постепенно, но уже происходит. Это очень дорого. Но я уже знаю о других технологических компаниях, которые начинают создавать такие устройства. И я могу представить, что ближайшие 2 года они появятся в гораздо большем масштабе. Поэтому я в восторге.

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