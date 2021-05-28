Боевики ранили украинского бойца возле Песков

Оккупанты, пренебрегая договоренностям, продолжают нагло нарушать режим прекращения огня. Вследствие их циничных действий пострадал украинский военный.

Утром 28 мая оккупанты обстреляли поселок Пески Донецкой области. Один военный из состава Вооруженных сил получил ранения.

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Что известно о пострадавшем

Враг обстреливал Пески из стрелкового оружия.

Наш защитник получил пулевое ранение.

Военного оперативно эвакуировали в больницу.

Состояние здоровья раненого военного удовлетворительное.

Как сообщили в штабе ООС, украинские военные были вынуждены открывать огонь. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Военные отмечают, что уже с начала суток 28 мая и до 7 утра боевики предприняли нарушение "тишины" 5 раз. В свою очередь за минувшие сутки таких нарушений в целом было 9.

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