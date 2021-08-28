Боевики активизировались: на Донбассе ранения получили трое военных

Пророссийские боевики утром 28 августа особенно активизировались. В результате вражеского огня трое наших защитников получили осколочные ранения.

Российские наемники стреляли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Наши воины открыли ответный огонь.

В каком состоянии военные

Трем бойцам оказали первую помощь. После того военных отвезли в больницу. Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии.

Вероятно, военные пострадали возле Авдеевки. Ведь именно ее российские наемники обстреливали утром 28 августа.

После того как Вооруженные силы Украины предоставили боевикам ответ, те прекратили огонь. Ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил контролируют наши военные, а о нарушениях уже сообщили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Обострение ситуации на Донбассе

27 августа на востоке Украины боевики убили украинского защитника. Сейчас имя воина неизвестно.

Утром 28 августа оккупанты масштабно обстреляли прифронтовую Авдеевку. Они открыли огонь из запрещенного оружия по инфраструктуре города. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал.

От взрывов снарядов над Авдеевкой поднялся густой дым, а звуки выстрелов были слышны по всему городу. Местные жители признались, что не помнят такого еще с 2017 года.

Из-за этого Укрзализныця ограничила движение поездов до 30 августа включительно. Теперь поезда №136 Киев – Авдеевка, №826 Днепр – Авдеевка будут ехать в Покровск, а все пригородные поезда будут останавливаться на станции Очеретино.

По факту обстрелов в полиции открыли уголовное дело.

Утром 28 августа на Донбассе пострадал еще один военный . Его отвезли в больницу. К счастью, воин в удовлетворительном состоянии.

Полный текст публикации ОТГ "Восток" в фейсбуке:

Сегодня, 28 августа, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз продолжают нарушать режим прекращения огня и осуществляют обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В результате обстрела трое военнослужащих получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Наши воины предоставили адекватный ответ на обстрел российско-оккупационных войск, что заставило врага прекратить огневую активность. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.