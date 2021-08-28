Боевики дистанционно минировали позиции ВСУ возле Новолуганского

Во время обстрелов Новолуганского 27 августа боевики использовали дистанционное минирование. Оккупанты выпустили из РПГ 5 мин ПОМ-2.

В украинской стороне Общего центра по контролю и координации отмечают, что такие действия российских наемников противоречат минским договоренностям. Кроме того, в течение последних нескольких дней оккупанты все чаще нарушают режим прекращения огня.

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Украина проинформировала ОБСЕ

Мины в Новолуганское были выпущены с направления Доломитного. Украинская сторона направила всю информацию о действиях боевиков в ОБСЕ.

В штабе ООС добавили, что такое минирование территории со стороны боевиков является грубым нарушением Женевской конвенции, ведь является военным преступлением.



Мина ПОМ-2, запущенная боевиками / фото с фейсбука штаба ООС

Запуск этих мин является международным преступлением и его может рассматривать международный уголовный суд в Гааге.

Текст публикации штаба ООС

Украинская сторона СЦКК в очередной раз сообщает о грубых нарушениях режима прекращения огня со стороны российских оккупантов с применением запрещенных п. 2 дополнения к Комплексу мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года видов вооружения.

Так, 27 августа 2021 года, с 19:45 по 20:05 вооруженные формирования РФ при обстреле с направления оккупированного населенного пункта Доломитное в направлении населенного пункта Новолуганское осуществили дистанционное минирование позиций Вооруженных Сил Украины с помощью РПГ с применением ПОМ-2 (5 мин).

Украинской стороной СЦКК была проведена верификация минирования и с помощью установленного координационного механизма проинформирован СММ ОБСЕ.

Действия оккупантов несут прямую угрозу жизни военнослужащих Вооруженных Сил Украины и противоречат Минским договоренностям.

Стоит отметить, что указанное является нарушением норм "Женевских конвенций" 1949 года и квалифицируется как военные преступления наряду с агрессией, геноцидом и преступлениями против человечности и считаются международными преступлениями и подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда.

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