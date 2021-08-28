В українській стороні Спільного центру з контролю та координації зазначають, що такі дії російських найманців суперечать мінським домовленостям. Окрім того, впродовж останніх декількох днів окупанти все частіше порушують режим припинення вогню.

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Україна проінформувала ОБСЄ

Міни в Новолуганське були випущені з напрямку Доломітного. Українська сторона надіслала усю інформацію про дії бойовиків в ОБСЄ.

В штабі ООС додали, що таке мінування території зі сторони бойовиків є грубим порушенням Женевської конвенції, адже є воєнним злочином.



Міна ПОМ-2, яку запустили бойовики / фото з фейсбуку штабу ООС

Запуск цих мін є міжнародним злочином і його може розглядати міжнародний кримінальний суд в Гаазі.

Текст публікації штабу ООС

Українська сторона СЦКК вчергове повідомляє про грубі порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів із застосуванням заборонених п. 2 доповнення до Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 видів озброєння.

Так, 27 серпня 2021 року, з 19.45 по 20.05 збройні формування РФ під час обстрілу з напрямку окупованого населеного пункту Доломітне в напрямку населеного пункту Новолуганське здійснили дистанційне мінування позицій Збройних Сил України за допомогою РПГ із застосуванням ПОМ-2 (5 мін).

Українською стороною СЦКК було проведено верифікацію мінування та за допомогою встановленого координаційного механізму поінформовано СММ ОБСЄ.

Дії окупантів несуть пряму загрозу життю військовослужбовців Збройних Сил України та суперечать Мінським домовленостям.

Варто наголосити, що зазначене є також порушенням норм "Женевських конвенцій" 1949 року та кваліфікується як воєнні злочини поряд з агресією, геноцидом і злочинами проти людяності та вважаються міжнародними злочинами й підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

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