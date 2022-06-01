Боевики из псевдореспублики просят Путина вернуть их домой и записали видео

Боевики из псевдореспублики в Донецкой области обратились к Владимиру Путину. Из-за "голода и холода" они больше не хотят воевать против ВСУ.

Также боевики заявили, что Россия мобилизовала в псевдореспублике больных лиц, не получающих нужную медицинскую помощь. Российские боевики в РосСМИ озвучили свою просьбу к главе Кремля.

Обратите внимание Это против россиян, не против нас, – Арестович объяснил, зачем Лукашенко создает "народное ополчение"

Боевики обратились к Путину

Боевики псевдореспублики пожаловались, что они были на передовой Херсоне без лекарств и продовольствия. Российские кафиры заметили, что, мол, высший штаб России игнорирует их вопросы.

Естественно, возмущенные больные и голодные боевики просят Владимира Путина проверить так называемую "законность их пребывания" на передовой.

Также боевики призывают, чтобы им провели медицинское освидетельствование. Каждый из них пожаловался на болезни, в том числе циррозы, тромбы, больную психику, многодетность или больных родственников. Они перечисляют все, лишь бы их только отпустили.

Российские боевики не хотят воевать и просят России отпустить их: смотрите видео

Последние новости о путинских боевиках

С начала полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины, Кремль силой мобилизует граждан Украины с временно оккупированных территорий. Россия вынуждает украинцев воевать против Вооруженных Сил Украины.

Мобилизированные Россией боевики не хотят погибать. Например, 15 мая они бежали с поля боя под Харьковом и наткнулись на российских пограничников. Последние даже не знали, кто такие боевики, ведь они не фигурируют ни в каких официальных списках России. Поэтому естественно пограничники спрашивали их, кто они не отпускали.

Жены и матери мобилизованных Россией боевиков выступают против того, чтобы их сыновья и мужчины воевали. В частности, на временно оккупированном Донбассе женщины не дают сыновей в вузы, ведь оттуда их могут мобилизовать на войну России против Украины.

Жены уже мобилизованных Россией мужчин 23 мая перекрыли дорогу, по которой боевиков везли на войну . То есть женщины переходят от разговоров к реальному сопротивлению русским оккупантам.

19 мая источники 24 канала в разведке объяснили, что Россия не считает количество раненых и погибших боевиков . Статистику ведут только в так называемых псевдореспубликах в Донецкой и Луганской областях. Соответствующие отчеты коллаборанты представляют российским генералам.

Украинская разведка сообщала, что они получили данные о количестве погибших и раненых боевиков. В частности, с начала полномасштабных боевых действий и до 12 мая включительно на фронтах погибли 17 247 мобилизованных с временно оккупированных территорий. Еще 8 931 человек получил ранения.

СМИ сообщили, что главаря российских боевиков Пушилина ранили в Лимане: видео