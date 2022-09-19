Боевики псевдореспублики Луганщины планируют "референдум" на коленях: обратились к главарю

Пророссийские боевики хотят провести квазиреферендум в Луганской области. Они даже обратились к своему предводителю.

Свой шабаш хотят организовать на территории временно оккупированной Луганской области. По данным росСМИ "обращение" они подали 19 сентября.

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Оккупанты хотят провести "референдум" в Луганской области

По данным росСМИ так называемая "общественная палата" квазиреспублики в Луганской области обратилась к своему главарю с инициативой немедленно провести "референдум" о "признании их субъектом россии".

По мнению врагов, это должно обезопасить так называемую "республику". Также в традиционной для российской пропаганды лживой манере они заявили, что это должно "открыть новые возможности на пути к мирной жизни".

По данным издания kiborg, враги так готовятся, что даже составили списки так называемых "членов комиссии". Они написали их персональные данные и даже номера мобильных телефонов.

Что этому предшествовало

Стоит вспомнить, что оккупанты фактически на всей территории оккупированной Украины хотели проводить так называемые "референдумы". Очевидно, их планы не осуществятся.

Ведь враги уже планировали провести псевдореферендум в Харьковской области в ноябре 2022 года. И уже по состоянию на 16 сентября Владимир Зеленский сообщил, что почти вся Харьковская область деоккупирована.

Более того, российские захватчики уже отказались от проведения псевдореферендума в Мелитополе, что в Запорожской области. Одна из причин – тотальное сопротивление населения временно оккупированных территорий.

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