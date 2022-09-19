Боевики псевдореспублики Луганщины планируют "референдум" на коленях: обратились к главарю

19 сентября 2022 , 18:01
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Пророссийские боевики хотят провести квазиреферендум в Луганской области. Они даже обратились к своему предводителю.

Свой шабаш хотят организовать на территории временно оккупированной Луганской области. По данным росСМИ "обращение" они подали 19 сентября.

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Оккупанты хотят провести "референдум" в Луганской области

По данным росСМИ так называемая "общественная палата" квазиреспублики в Луганской области обратилась к своему главарю с инициативой немедленно провести "референдум" о "признании их субъектом россии".

По мнению врагов, это должно обезопасить так называемую "республику". Также в традиционной для российской пропаганды лживой манере они заявили, что это должно "открыть новые возможности на пути к мирной жизни".

По данным издания kiborg, враги так готовятся, что даже составили списки так называемых "членов комиссии". Они написали их персональные данные и даже номера мобильных телефонов.

 

Что этому предшествовало

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Автор: Діана Квасневська