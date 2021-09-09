Боевики обстреляли сотрудников СБУ в Луганской области
Источник:СБУ
Под обстрел боевиков на Луганщине попала оперативно-следственная группа СБУ. Сотрудников спецслужбы "накрыло огнем" во время работы в Трехизбенке.
Офицеры СБУ собирали там доказательства, подтверждающие вину наемников в обстрелах мирных населенных пунктов.
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Боевики били с запрещенного оружия
Российские наемники стреляли из запрещенных минскими соглашениями крупнокалиберных минометов. К счастью, все работники СБУ остались в живых.
Оккупанты накануне уже обстреливали Трехизбенку
Сейчас СБУ продолжает собирать доказательства обстрела украинских позиций, который произошел 8 сентября. Оккупанты обстреляли район тубдиспансера в Трехизбенке. Они также использовали запрещенное крупнокалиберное вооружение.
Тогда же получили ранения 6 украинских военнослужащих. Артиллерия боевиков летела и в дома местных жителей.
Луганская областная прокуратура проводит досудебное расследование террористического акта, причинившего тяжкие последствия.
Обстрел Трехизбенки / Фото СБУ:
Боевики дерзко срывают тишину
- Кроме того, оккупанты утром 8 сентября открыли огонь в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате 2 украинских военных получили осколочные ранения.
- Уже 9 сентября боевики стали бить из тяжелого вооружения в сторону станции "Скотувата" Донецкой железной дороги. Пассажиров и работников эвакуировали.
- Один украинский защитник пострадал на передовой. Его забрали в госпиталь в тяжелом состоянии.