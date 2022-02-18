Боевики обстреляли железную дорогу в Донецкой области, когда на ней работники делали ремонт
Источник:фейсбук Донецкой железной дороги
Боевики продолжают обстреливать объекты гражданской инфраструктуры в Донбассе. Так под огонь 18 февраля попал участок недалеко от железнодорожной станции Скотувата. В это время там работали рабочие.
Как сообщили представители железной дороги, инцидент произошел около 8:00 утра. На этом участке как раз проводили ремонтно-восстановительные работы.
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Все ремонтные работы на этом участке прекратили
Даже после предоставления гарантий о прекращении огня, соблюдать их на неподконтрольной территории не стали,
– рассказали в пресс-службе.
Ремонтные работы пришлось экстренно прекратить. Работников оперативно доставили в убежища, это помогло избежать жертв и пострадавших.
Донецкая железная дорога вынуждена временно ограничить движение
Ситуация остается непредсказуемой, ведь велика вероятность новых обстрелов. Поэтому Донецкая железная дорога вынуждена временно ограничить движение пригородных пассажирских и грузовых поездов до станции Фенольная.Обратите внимание! За предыдущие сутки боевики обстреляли более 30 населенных пунктов в Донбассе. Силы противника нарушили режим тишины 60 раз.
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Обстрелы на Донбассе 18 февраля: последние новости
- По состоянию на 9:00 утра окупанты уже 20 раз нарушили режим прекращения огня.
- 15 раз окупанты применили запрещенное минскими договоренностями вооружение.
- В штабе ООС говорят, что обстрелы врагов очень циничны, ведь артиллерийские системы размещают вблизи жилых домов.
О росте обстрелов на Донбассе: смотрите в видео
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