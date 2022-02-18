Боевики обстреляли железную дорогу в Донецкой области, когда на ней работники делали ремонт

Боевики продолжают обстреливать объекты гражданской инфраструктуры в Донбассе. Так под огонь 18 февраля попал участок недалеко от железнодорожной станции Скотувата. В это время там работали рабочие.

Как сообщили представители железной дороги, инцидент произошел около 8:00 утра. На этом участке как раз проводили ремонтно-восстановительные работы.

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Все ремонтные работы на этом участке прекратили

Даже после предоставления гарантий о прекращении огня, соблюдать их на неподконтрольной территории не стали,

– рассказали в пресс-службе.

Ремонтные работы пришлось экстренно прекратить. Работников оперативно доставили в убежища, это помогло избежать жертв и пострадавших.

Донецкая железная дорога вынуждена временно ограничить движение

Ситуация остается непредсказуемой, ведь велика вероятность новых обстрелов. Поэтому Донецкая железная дорога вынуждена временно ограничить движение пригородных пассажирских и грузовых поездов до станции Фенольная.

За предыдущие сутки боевики обстреляли более 30 населенных пунктов в Донбассе. Силы противника нарушили режим тишины 60 раз.

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Обстрелы на Донбассе 18 февраля: последние новости

По состоянию на 9:00 утра окупанты уже 20 раз нарушили режим прекращения огня.

15 раз окупанты применили запрещенное минскими договоренностями вооружение.

В штабе ООС говорят, что обстрелы врагов очень циничны, ведь артиллерийские системы размещают вблизи жилых домов.

О росте обстрелов на Донбассе: смотрите в видео

Текст публикации Донецкой железной дороги: