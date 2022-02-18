Як повідомили представники залізниці, інцидент стався близько 8:00 ранку. На цій ділянці якраз проводили ремонтно-відновлювальні роботи.
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Усі ремонтні роботи на цій ділянці припинили
Навіть після надання гарантій про припинення вогню, дотримуватися їх на непідконтрольній території не стали,
– розповіли у пресслужбі.
Ремонтні роботи довелось екстрено припинити. Працівників оперативно доставили у сховища, саме це допомогло уникнути жертв та постраждалих.
Донецька залізниця змушена тимчасово обмежити рух
Ситуація залишається непередбачуваною, адже є велика ймовірність нових обстрілів. Отож Донецька залізниця змушена тимчасово обмежити рух приміських пасажирських та вантажних поїздів до станції Фенольна.
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- В штабі ООС кажуть, що обстріли ворогів дуже цинічні, адже артилерійські системи розташовують поблизу житлових будинків.
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Текст публікації Донецької залізниці: