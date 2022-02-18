Як повідомили представники залізниці, інцидент стався близько 8:00 ранку. На цій ділянці якраз проводили ремонтно-відновлювальні роботи.

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Усі ремонтні роботи на цій ділянці припинили

Навіть після надання гарантій про припинення вогню, дотримуватися їх на непідконтрольній території не стали,
– розповіли у пресслужбі.

Ремонтні роботи довелось екстрено припинити. Працівників оперативно доставили у сховища, саме це допомогло уникнути жертв та постраждалих.

Донецька залізниця змушена тимчасово обмежити рух

Ситуація залишається непередбачуваною, адже є велика ймовірність нових обстрілів. Отож Донецька залізниця змушена тимчасово обмежити рух приміських пасажирських та вантажних поїздів до станції Фенольна.

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  • Станом на 9:00 ранку окупанти вже 20 разів порушили режим припинення вогню.
  • 15 разів окупанти застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння.
  • В штабі ООС кажуть, що обстріли ворогів дуже цинічні, адже артилерійські системи розташовують поблизу житлових будинків.

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Текст публікації Донецької залізниці:

Близько 8 години ранку, неподалік від залізничної станції Скотувата, почався артобстріл. Зауважимо, що на цій ділянці Донецької залізниці проводяться ремонто-відновлювальні роботи. Але навіть після надання гарантій про припинення вогню, дотримуватися їх на непідконтрольній території не стали. Усі роботи були припинені, а працівники доставлені у сховища, що допомогло уникнути жертв.
У зв’язку з непередбачуваною ситуацією та можливими новими обстрілами, Донецька залізниця змушена тимчасово обмежити рух приміських пасажирських та вантажних поїздів до станції Фенольна.