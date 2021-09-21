Традиционно пророссийские боевики обвинили в обстрелах украинских военных. Зачем это им нужно и стоит ли искать логику в подобных заявлениях – 24 каналу рассказал представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию Сергей Гармаш.
Важно Россия в любой момент может перейти к боевым действиям на Юге Украины, – Наев
Что стоит знать
21 сентября отмечается Международный день мира. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций поддержала инициативу Международной ассоциации ректоров университетов об учреждении Международного года мира в 1981 году. Этот день призвали отмечать прекращением огня, военных действий и любого насилия. В 2021 году ООН в своем обращении определила главную тему праздника: восстановление по принципу "лучше, чем было".
Что заявили боевики "ДНР"
По словам пророссийских оккупантов, украинские военные якобы обстреляли Ясиноватую из крупнокалиберных минометов. Несколько снарядов попали в санаторную школу-интернат №14, училище №69 и газопровод.
Сергей Гармаш / Фото "Радио Свобода"
Ранее командующий Объединенных сил рассказал, почему пророссийские боевики систематически нарушают "тишину" на Донбассе. По его словам, основная цель провокаций – демонстрация силы, безнаказанности и дерзости.
Война на Донбассе: последние новости
- Во время выборов в российскую Госдуму оккупанты на Востоке Украины увеличили число обстрелов.
- По данным специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, только за 18 – 19 сентября в Донецкой и Луганской областях было более 200 нарушений. Ранили одного нашего защитника.
- Военные рассказали, что сейчас самая горячая точка на Донбассе – Бахмутская трасса на Луганщине. Враг стреляет практически беспрестанно.
- Недавно там погибли 24-летний Демьян Данилов из Львовщины и 36-летний Алексей Куленко из Кировоградской области.