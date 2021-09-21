Традиційно проросійські бойовики звинуватили в обстрілах українських військових. Навіщо це їм потрібно та чи варто шукати логіку у подібних заявах – 24 каналу розповів представник Донецька у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання Сергій Гармаш.
Важливо Росія у будь-який момент може перейти до бойових дій на Півдні України, – Наєв
Що варто знати21 вересня відзначається Міжнародний день миру. Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй підтримала ініціативу Міжнародної асоціації ректорів університетів про заснування Міжнародного року миру у 1981 році. Цей день закликали відзначати припиненням вогню, військових дій та будь-якого насильства. У 2021 році ООН у своєму зверненні визначила головну тему свята: відновлення за принципом "краще, ніж було".
Це – звичайна війна. Можливо, це провокація. Але, знову ж таки, тому що війна. Саме війна дає можливості для провокацій. Минулого тижня вони обстріляли Щастя і заявили, що це українці самі себе обстріляли – "Азов" нібито обстріляв ЗСУ, тому що вони з'ясовували стосунки. До чого тут був обстріл мирної інфраструктури – не зрозуміло. Але така у них логіка,
– сказав він.
Сергій Гармаш / Фото "Радіо Свобода"
Раніше командувач Об'єднаних сил розповів, чому проросійські бойовики систематично порушують "тишу" на Донбасі. За його словами, основна мета провокацій – демонстрація сили, безкарності та зухвалості.
Війна на Донбасі: останні новини
- Під час виборів до російської Держдуми окупанти на Сході України збільшили кількість обстрілів.
- За даними спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, тільки за 18 – 19 вересня в Донецькій та Луганській областях було понад 200 порушень. Одного нашого захисника поранили.
- Військові розповіли, що зараз найгарячіша точка на Донбасі – Бахмутська траса на Луганщині. Ворог стріляє практично безперестанку.
- Нещодавно там загинули 24-річний Дем'ян Данилів з Львівщини та 36-річний Олексій Куленко з Кіровоградської області.