Боевики покушаются на всю Луганскую область и угрожают Украине
Боевики на оккупированных территориях покушались на всю Луганскую область. Они цинично призвали Украину отвести войска от своих же регионов.
Марионетка Кремля на Донбассе Дмитрий Хорошилов начал говорить о "законодательстве квазиреспублик", которого в принципе не существует. Его цитировали российские СМИ.
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Боевики угрожают Киеву
Хорошилов заявил, что его "госграница" – это территория всей Луганской области. Он говорил абсурдные вещи о "территории, оккупированной украинскими войсками" и цинично призвал Украину "отойти добровольно".
В заключение боевик пригрозил, мол, если этого не произойдет, то примут решение, которое "позволит установить мир и восстановить территориальную целостность".
Россия хочет "признания" за пределами оккупированных территорий
Оккупанты не останавливаются на "легитимизации" своих марионеточных квазиреспублик. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников замахнулся на "признание в пределах соответствующих областей", то есть за пределами оккупированных территорий.
Что этому предшествовало
- Президент России Владимир Путин 21 февраля "признал" псевдореспублики на оккупированном Донбассе.
- Важно, что указы Кремля предполагают "введение войск на Донбасс". Мол, ради мира. Заметим, что российские наемники уже 8 лет воюют на Востоке Украины.
- Глава Кремля выступил с видеообращением, в котором говорил традиционные пропагандистские тезисы об Украине и даже прибег к откровенным угрозам. Обещал показать Украине, что такое настоящая декоммунизация.
- Украина сразу созвала СНБО и обратилась к международным партнерам. Весь мир осудил действия Путина. Санкции обещают с четырех континентов.
Важно – Обращение Владимира Зеленского относительно ситуации на Донбассе: