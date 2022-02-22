Боевики покушаются на всю Луганскую область и угрожают Украине

Боевики на оккупированных территориях покушались на всю Луганскую область. Они цинично призвали Украину отвести войска от своих же регионов.

Марионетка Кремля на Донбассе Дмитрий Хорошилов начал говорить о "законодательстве квазиреспублик", которого в принципе не существует. Его цитировали российские СМИ.

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Боевики угрожают Киеву

Хорошилов заявил, что его "госграница" – это территория всей Луганской области. Он говорил абсурдные вещи о "территории, оккупированной украинскими войсками" и цинично призвал Украину "отойти добровольно".

В заключение боевик пригрозил, мол, если этого не произойдет, то примут решение, которое "позволит установить мир и восстановить территориальную целостность".

Россия хочет "признания" за пределами оккупированных территорий

Оккупанты не останавливаются на "легитимизации" своих марионеточных квазиреспублик. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников замахнулся на "признание в пределах соответствующих областей", то есть за пределами оккупированных территорий.

Что этому предшествовало

Президент России Владимир Путин 21 февраля "признал" псевдореспублики на оккупированном Донбассе.

Важно, что указы Кремля предполагают "введение войск на Донбасс". Мол, ради мира. Заметим, что российские наемники уже 8 лет воюют на Востоке Украины.

Глава Кремля выступил с видеообращением, в котором говорил традиционные пропагандистские тезисы об Украине и даже прибег к откровенным угрозам. Обещал показать Украине, что такое настоящая декоммунизация.

Украина сразу созвала СНБО и обратилась к международным партнерам. Весь мир осудил действия Путина. Санкции обещают с четырех континентов.

Важно – Обращение Владимира Зеленского относительно ситуации на Донбассе: