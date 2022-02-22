Боевики полностью уничтожили жилой дом в Водяном: фото с передовой

Российские наемники 22 февраля продолжают цинично обстреливать жилые дома. В результате вражеского огня разрушениям подверглись здания в Водяном, Новогнатовке и Счастье.

Постоянное открытие огня войсками оккупанта приводит к ужасным последствиям для гражданского населения, сообщает 24 канал. Люди остаются без крыши над головой.

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Боевики уничтожили жилой дом в Водяном

Водяное, что на линии соприкосновения, неподалеку от Мариуполя, российские наемники обстреляли с применением артиллерии калибра 122 миллиметра примерно в 12:30. Вражеский огонь там полностью разрушил жилой дом и хозяйственные пристройки.



Разрушенный дом в Водяном / Фото ВСУ для 24 канала



Последствия обстрела Водяного / Фото ВСУ для 24 канала

Атаки оккупантов на Новогнатовку

В Новогнатовке боевики открывали огонь из артиллерии калибра 122 миллиметра и 120-миллиметровых минометов. Оккупанты били более часа – с 10:30 до 11:45.

В результате разрушен жилой дом, на огороде образовались воронки. Жители дома оперативно выехали оттуда.

Последствия обстрелов Новогнатовки: Фото ВСУ для 24 канала

Снова пострадало Счастье

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил в фейсбуке, что боевики 22 февраля снова открывали огонь по Счастью. В целом обстрелы в течение последних суток там не прекращаются.



Российские наемники продолжают обстреливать Счастье / Фото Сергея Гайдая

На улице Донецкой, 20 оккупанты попали в жилой дом. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать. Кроме того, повреждения получили окна дома на улице Гагарина.

В то же время электроснабжение в Счастье удалось восстановить.



В домах выбиты окна / Фото Сергея Гайдая

Предыдущие обстрелы боевиками Счастья: что известно

Боевики 21 февраля обстреляли Счастье и Врубовку Луганской области. Российские оккупанты 4 раза попали в водозабор, обстреляли район распределительных электросетей.

В результате обстрелов российских наемников работу Луганской теплоэлектростанции остановили. Прифронтовой город Счастье остался без электро-, водо- и теплоснабжения.

Сергей Гайдай вечером 21 декабря оперативно созвал внеочередное заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Во время него обстрел Счастья и повреждения Луганской ТЭС предложили признать чрезвычайной ситуацией государственного уровня.

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