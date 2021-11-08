Боевики повредили газопровод в Луганской области: более 700 человек отключили от сети

В Луганской области боевики обстреляли территорию вблизи села Нижнее, повредив газопровод высокого давления. Поэтому более 700 абонентов остались без газоснабжения.

Оккупанты повредили распределительный газопровод высокого давления диаметром 100 миллиметров. Это произошло 7 ноября примерно в 16:00.

К теме Международные эксперты обнародовали доказательства вооруженной агрессии России в Украине

Повреждение привело к возникновению огненного факела высотой в несколько метров. Оперативное перекрытие задвижек позволило ликвидировать огненный столб и избежать масштабного пожара.

Однако без газоснабжения остались 773 абонента. В частности, 445 в селе Нижнее и 328 в Крымском. В настоящее время газопровод обследуют и выясняют степень его повреждения.

Узнайте больше Месть за Bayraktar: российские наемники массово атакуют позиции ВСУ беспилотниками

Боевики на Донбассе: последние новости

Вражеская атака боевиков 7 ноября унесла жизнь украинского военнослужащего на Донбассе. В то же время 2 его собрата получили ранения в результате обстрела.

Российско-оккупационные войска активно используют беспилотники, чтобы атаковать позиции Вооруженных сил Украины. Подобные случаи участились после применения украинцами мощного Bayraktar.

В Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что Россия в течение октября стягивала тяжелую технику и вооружение на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Наблюдатели миссии ОБСЕ снова зафиксировали грубые нарушения со стороны оккупантов на Донбассе. В частности, их вооружение и техника размещены вне определенных районов отвода.

Полный текст публикации АО "Луганскгаз" в фейсбуке:

Неспокойные выходные: 7 ноября 2021 года примерно в 16:00 при обстреле вражескими силами был поврежден распределительный газопровод высокого давления диаметром 100 миллиметров вблизи села Нижнее, что привело к возникновению огненного факела высотой в несколько метров.

Оперативное перекрытие задвижек позволило ликвидировать огненный столб и избежать масштабного пожара. Без газоснабжения осталось 773 абонента – в селе Нижнее 445 и в селе Крымское – 328.

В настоящее время проводится обследование газопровода и устанавливается степень его повреждения.

Лисичанское МРУЭГХ Попаснянский газовый участок