Боевики ранили 3 бойцов ВСУ: один из них в тяжелом состоянии

Российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеского обстрела получили ранения 3 военных ВСУ.

Оккупанты открыли огонь в сторону позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Это произошло 10 августа.

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Что известно о состоянии защитников Украины

Все трое военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения. Им оперативно оказали первую медицинскую помощь.

После этого раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного бойца – тяжелое, остальных – удовлетворительное.

Ситуация на Донбассе

Боевики цинично нарушают все договоренности о режиме тишины на Донбассе. Они регулярно открывают огонь в сторону позиций ВСУ. К сожалению, с начала 2021 года вражеские обстрелы унесли жизнь 51 бойца.

В результате вражеских атак 7 августа двое защитников Украины получили ранения. Погиб 32-летний боец из Конотопского района Ярослав Семеняка.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала