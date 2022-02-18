Боевики распространяют фейки об "обстрелах" и прибегают к провокациям, - ВСУ

Оккупанты продолжают распространять фейки об "обстрелах" населенных пунктов якобы Вооруженными силами Украины. Кроме того, враг продолжает прибегать к провокациям.

Командование операции Объединенных сил сообщило, что украинская армия неукоснительно соблюдает минские договоренности, а также нормы международного гуманитарного права.

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Россия продолжает распространять фейки

Заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны Вооруженных сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет страна-оккупант,

– отметили в штабе ООС.

Там добавили, что противник продолжает свои пропагандистские методы ведения информационной войны. Оккупанты хотят обвинить ВСУ в якобы обстрелах гражданского населения, хотя на самом деле к таким шагам прибегают именно они.

Ситуация на Донбассе: последние новости

Российские наемники значительно активизировались 17 февраля, в течение суток 60 раз нарушил режим перемирия. В результате атак врага пострадали 2 военных и 2 мирных жителя.

Боевики били по детскому саду и железнодорожной станции в Станице Луганской, а также обстреляли лицей и жилые кварталы во Врубовке. В заведениях в то время находились дети и персонал.

Украинские власти и международное сообщество осудили такие действия оккупантов. В то же время в России попытались то переложить вину за обстрелы на Украину, то вообще отрицать факт открытия огня.

Обстрелы на Донбассе не прекращаются и 18 февраля. По состоянию на 9:00 утра оккупанты уже 20 раз нарушили режим прекращения огня. На этот раз под огонь попал участок недалеко от железнодорожной станции Скотувата. В это время там работали рабочие.

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Текст публикации Донецкой железной дороги:

Командование операции Объединенных сил официально сообщает, что подразделения Объединенных сил неукоснительно соблюдают минские договоренности и нормы международного гуманитарного права. Следовательно, заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны Вооруженных Сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет страна-оккупант.

Следует отметить, что противник продолжает пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных Сил Украины в обстрелах гражданского населения, скрывая этим собственные коварные действия.