Боевики увеличивают количество провокаций перед заседанием ООН, – Резников об обстрелах

Министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал на активные атаки боевиков. По его словам, такие провокации они делают намеренно, ведь вскоре состоится заседание Совета Безопасности ООН по Минским договоренностям.

По словам министра обороны, оккупанты ведут прицельные обстрелы, которые угрожают мирному населению. В то же время Кремль активно использует пропаганду, чтобы обосновать агрессию против Украины.

Обратите внимание Из-за обстрелов на Донбассе: Украина требует созвать экстренное заседание ТКГ

Украина сотрудничает с международными партнерами

Алексей Резников подчеркнул, что Украина придерживается всех взятых на себя обязательств, поэтому иностранных партнеров будут информировать о том, что происходит на фронте.

Незаконные вооруженные формирования при поддержке России увеличили количество провокаций. Это сделано сознательно накануне заседания Совета Безопасности ООН, во время которого будет рассматриваться вопрос выполнения минских договоренностей,

– заявил Резников.

Министр обороны добавил, что информацию о провокациях боевиков ожидают в отчетах опровержителей ОБСЕ. Кроме того, по словам Резникова, украинским и иностранным СМИ обеспечат доступ к местам обстрелов, чтобы мир видел объективную информацию.

Кроме того, Резников подчеркнул, что атаки боевиков 17 февраля нужно расследовать.

Провокации боевиков на Донбассе: главное

17 февраля боевики начали бить по украинским позициям. За первую половину дня российские наемники около 40 раз открывали огонь.

Больше всего атак подверглась подконтрольная Украине Станица Луганская. Сначала снаряды боевиков попали в детский сад, в котором было 20 детей. Они не пострадали, однако контузию получили 2 работника. Впоследствии оккупанты попали во двор школы, в которой находилось 30 учеников и 14 работников. К счастью, никто не пострадал.

Также оккупанты обстреляли Марьинку. Из-за атак пострадала гражданская женщина. Всего из-за атаки ранения получили 2 военных и 2 мирных жителя.

Из-за провокаций боевиков Украина требует срочного созыва заседания Трехсторонней контактной группы.

Обстрел садика в Станице Луганской: смотрите видео